Kannuslainen Koivusaari Oy myy renkaita jälleenmyyjille Pohjois-Ruotsia myöden – Rengaskauppa on pitänyt pintansa korona-aikanakin



Koivusaari Oy on toistaiseksi selvinnyt korona-ajasta varsin hyvin. Renkaiden jälleenmyynti on sujunut erinomaisesti. – Koronan vaikutus on näkynyt rengasalalla niin, että renkaita on mennyt jopa enemmän kuin ennen.