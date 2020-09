Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Valtuustot vetävät viimeisiään

Kunnan- ja kaupunginvaltuustot vetävät viimeisiään ennen kevään 2021 kunnallisvaaleja. Tietyn kisaväsymyksen ja jopa turhautumisen pystyy aistimaan valtuutetuista nelivuotiskauden laskiessa iltaan. Sama ilmiö tuntuu toistuvan niin Lestijoen ala- kuin yläjuoksulla.

Valtuustokausi on sisältänyt tukun hankalia päätöksiä ja pisteenä iin päälle korona tuli vielä odottamattomana yllätyksenä häiritsemään loppukautta. Toisaalta kenellekään valtuutetuksi aikovalle ei pitäisi tulla yllätyksenä, että eteen tulee hankalia ja odottamattomia käänteitä valtuustokauden aikana.

Tälle valtuustokaudelle on ollut oireellista, että ristiriitoja ja hankauksia on ollut normaalia enemmän valtapuolueen sisällä kuin aikaisempina kausina. Joskus puoluekuria on moitittu, että se vie terän päätöksiltä, kun ryhmänä ollaan jonkin päätöksen puolella, vaikkei päätetty asia henkilökohtaisesti niin miellyttäisikään. Nyt on ollut toinen ääni kellossa.

Näin toimittajan näkökulmasta paikallispolitiikan viime vuodet ovat olleet harvinaisen värikkäitä. Kun kollegat muualla Suomessa ovat välillä harmitelleet uutisten puutetta korona-aikana, Lestijokilaaksossa on ollut kiire tehdä päivitysjuttuja päivänpolttavien aiheiden viimeisimmistä juonenkäänteistä.

Yksi kestoaihe, joka on repinyt linjoja puolueiden ja kuntien välillä, on ollut Korpelan Voima. Harvoin on näin paljon herättänyt mielipiteitten vaihtoa yksi aihe. Siinäkin viimeisin luku on vielä edessä. Ennakoin tyyntä myrskyn edellä.

Edelleen perään paikallispolitiikkaan enemmän yli puoluerajojen menevää yhteistyötä. Repiminen ja raastaminen on helppoa. Minä kaipaisin enemmän vaikeiden asioiden esillenostajia ja asioita rakentavasti eteenpäin vieviä päättäjiä. Myös silloin, kun jokin päätös ei mene juuri niin kuin olisi itse halunut. Päätöksenteolla on tietty marssijärjestys, jota olisi syytä kunnioittaa nykyistä enemmän.

Mutta eipäs mennä vielä tulevaan vaalikauteen, ennen sitä pitäisi löytää ehdokkaat paikallisvaaleihin. Siinä onkin työsarkaa puolueaktiiveilla.