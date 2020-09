Torstain nimipäiväsankari Alvaro Yacila Kannuksesta odottaa innolla Halloweenia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Viisivuotias Alvaro Yacila odottaa jo kovasti ensi kuussa juhlittavaa pyhäinpäivää. Heillä on kotona silloin Halloween-bileet, ja Alvarolle on löytynyt kirppiskierroksella juhlaa varten jo kaksi asua: mustavioletti paita liehukkeilla ja pitkä musta viitta, jossa on pääkallon kuvia. Hän on valinnut ne molemmat itse.

Alvaro sanoo, että hän tykkää Halloweenista.

Mikä siinä on parasta?

– Kun saa pukeutua.

Tärkeä ja mieluisa asia Alvarolle on myös kissa, Pikkuli. Talon viidestä kissasta se on Alvaron oma. Äidin, Sara Yacilan, mukaan Alvaro on hyvin eläinrakas: kaikki eläimiin liittyvä on hänelle tärkeää.

Sara, Alma (Alvaron 10-vuotias isosisko) ja Alvaro Yacila muuttivat Kannukseen Helsingistä kolme vuotta sitten. He viihtyvät hyvin: kivoja kavereita on saatu sekä aikuisista että lapsista.

Alman ja Alvaron isä asuu Espanjassa ja kaksi aikuista sisarta, Carla ja Angelica, Helsingissä. Lyhyet vapaat onkin vietetty ennen koronan aiheuttamia matkustusrajoituksia Helsingissä ja pitemmät lomat puolestaan Espanjassa.

Alvaro Yacilalla on yhteensä neljä etunimeä: Alvaro Carlo Angel-Donaldo. Kaksi viimeistä piti liittää viivalla yhdysnimeksi, sillä Alvaron syntyessä Suomen nimilaki salli antaa enintään kolme etunimeä.

Kaikilla neljällä nimellä on oma merkityksensä. Alvaro on italialainen nimi, ja Alvaron Argentiinassa syntynyt isä on syntyperältään puoliksi italialainen, puoliksi israelilainen. Carlo-nimi muistuttaa isosisko Carlasta, enkeliä tarkoittava Angel puolestaan toisesta isosiskosta Angelicasta. Donaldo oli aikuisten sisarusten edesmenneen isän toinen nimi.

Eläinten ja Halloween-juhlien lisäksi Alvaro viihtyy ulkona ja sisällä hän leikkii mielellään legoilla. Se näkyy omassa huoneessa, jossa on komeita Ninjago-rakennelmia.

Viereisessä huoneessa asuu isosisko Alma. Sen oviaukossa on tällä hetkellä verkko, sillä siellä asuu myös perheen uusin kissatulokas, Himangalta loukutettu villiintynyt kissaemo.

Kaksi sen kolmesta pennusta on löytänyt kodin muualta, yksi on Yacilalla. Lopulta heille jäi myös Iines-emo, sillä laajasta ilmoittelusta huolimatta sille ei löytynyt omistajaa.