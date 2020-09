Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tiistaina ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella eli Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa yhteensä 10 670 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 659 eli 52,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 2 678 vähemmän kuin heinäkuussa.

Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla. Koko maassa työttömien määrä kasvoi 41,7 prosenttia.

Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Elokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 611 eli 2 330 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pohjanmaan Ely-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen toiseksi alhaisin (9,2 %). Koko maassa vastaava osuus on 12,5 %.

Työttömyys kasvoi kaikissa Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alueen kunnissa edellisvuoden elokuuhun verrattuna. Eniten työttömyys kasvoi Vaasassa ja Kokkolassa. Vaasan työttömyysaste oli elokuussa 12,3 prosenttia, Kokkolan 9,3 prosenttia ja Pietarsaaren 11,2 prosenttia. Alhaisinta työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Luodossa ja Närpiössä. Työttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä.

Työttömyys lisääntyi kaikissa ammattiryhmissä vuotta aikaisempaan nähden, eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (esim. ammatittomat ja ammattia vaihtavat) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaa TE-toimistoon elokuun aikana 1 734, mikä on 188 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien avoimien työpaikkojen määrä vähentyi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Koronavirustilanteesta johtuva voimakas työttömyyden kasvu pienentää aktivointiastetta; palveluissa olevien määrä on laskenut 6,5 % ja työttömyys kasvanut 52,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli elokuussa 17 681.

– Koronavirusepidemia on tuonut valtavasti uusia asiakkaita, eivätkä resurssimme ole riittäneet läheskään kaikkien henkilökohtaiseen ohjaamiseen. Se olisi kuitenkin tärkeätä, jotta asiakkaat paremmin löytäisivät valmennus-, koulutus- ja muihin palveluihimme. Näitä palveluita meillä on hyvin tarjolla, ja niistä saatu palaute on ollut pääosin hyvin positiivista, Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari toteaa.

– Olemme parhaillaan työstämässä entistä tehokkaampaa ohjausta palveluihin, jotka ovat tärkeä osa työnhakuprosessia. Onneksi olemme saaneet myös lisämäärärahaa uusien virkailijoiden palkkaamiseen, Palosaari lisää.