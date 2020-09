Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella ei ole todettu uusi koronavirustartuntoja lähipäivinä.

Viimeisin tartunta todettiin maanantaina 14. syyskuuta Lestijärven ketjusta, jossa oli yhteensä 6 tartuntaa. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 40 koronavirustartuntaa.

Lestijärven koronavirustartuntaketjun kulku on selvillä ja altistustilanteet on kartoitettu. Soite on asettanut yhteensä 36 henkilöä karanteeniin Lestijärvellä.

Lestin koululla jatkuu etäopiskelu tiistaihin 22.9. saakka ja vanhustenpalveluasumisyksikkö Kotipirtti on suljettuna 25.9. saakka.

Soitesta muistutetaan painokkaasti, että päivystykseen tai terveyskeskuksen vastaanotolle ei saa tulla flunssaisena ilman etukäteissoittoa koronaneuvontanumeroon (puh. 06 828 7499), yhteispäivystykseen (puh. 06 826 4500) tai Lasten päivystykseen (puh. 06 826 4444).