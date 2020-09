Syysmyrskyn sähkökatkot ovat keskittyneet Lohtajalle, Himangalle ja Lestijärvelle – Kannus ja Toholampi säilyneet ilman suurempia häiriöitä

Syysmyrsky on riepotellut myös Lestijokilaaksoa. Korpelan Voiman alueella on ollut ja on edelleen monin paikoin talouksia ilman sähköä.

Sähkökatkot ovat keskittyneet Lohtajalle, Himangalle ja Lestijärvelle. Toholampi ja Kannus ovat säästyneet laajoilta sähkönjakeluhäiriöiltä.

Tällä hetkellä Lohtajalla ja Himangalla on noin 150 taloutta ilman sähköä ja Lestijärvellä reilu sata taloutta kipristelee ilman sähköä.

Syysmyrskyn suurin myräkkä on jo hellittänyt myös Lestijokilaaksossa.

Korpelan Voiman alueella Halsualla on lähes 500 taloutta ilman sähköä ja Kaustisella on lähes 700 taloutta on vailla sähköä. Myös Sievissä on noin 50 taloutta ilman sähköä.