Kannuksen tulevan kaupunginjohtaja Jussi Niinistön mielipide: "Keskipohjalaiset ovat ahkeria, hyväntahtoisia ja rehellisiä työntekijöitä sekä yrittäjiä, jos kohta omapäisiä"

Keskipohjalaiset ovat ahkeria, hyväntahtoisia ja rehellisiä työntekijöitä sekä yrittäjiä, jos kohta omapäisiä. Tämä viesti toistui eri muodoissaan, kun kuun alussa sain yhdessä yritysneuvoja Ville Honkalan kanssa kiertää Kannuksen yrityksiä ja yhteisöjä. Tarkoitukseni oli tutustua kaupunkiin ja sen elinkeinoelämään ennen kuin virallisesti aloitan kaupunginjohtajana 1. lokakuuta.

Pouttu, Pihla Group ja Kannustalo ovat yrityksiä isommasta päästä ja olennaisia kaupunkimme elinvoimalle. Kiersin myös pienempiä, mutta terhakkaasti kasvaneita yrityksiä kuten Kannuksen kauppapuutarha, keskuspesula ja kuljetustekniikka. Näitä lisää, totesimme Villen kanssa. Myös Veljeskodin eli Kitinkannuksen kuntoutustoimintaan saimme tutustua, Korpelan Voimaa unohtamatta.

Vastaanotto oli joka paikassa lämmin. Saimme kuulla katsaukset yritysten historiaan ja tulevaisuuden näkymiin. Ennakolta kiinnosti korona-ajan vaikutukset toimintaan. Kannuksen onneksi näyttää siltä, että olemme ehkä selvinneet paremmin kuin moni muu paikkakunta. Ei pidä kuitenkaan nuolaista ennen kuin tipahtaa, sillä talvi voi tuoda mukanaan ikäviä yllätyksiä. Toivotaan kuitenkin parasta ja sitä, että pääsemme ajan mittaan palaamaan normaalimpiin oloihin.

Käytin edellä sanaa ”normaalimpiin”, koska koronavirus tullee vaikuttamaan muodossa jos toisessa elämäämme hamaan tulevaisuuteen. Sen kanssa on opittava elämään ja miksemme oppisi. On Suomen historiassa ollut ankarampiakin aikoja. Niistäkin on selvitty ja me kestämme tämänkin koitoksen - yhdessä.

Jussi Niinistö

Kannuksen kaupunginjohtaja 1.10. alkaen