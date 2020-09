Toholampilaisen elinkeinoministeri Mika Lintilän kolumni: Yhdessä tekeminen kantaa poikkeusoloissakin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Korona-poikkeusolot ovat pakottaneet vaihtamaan tuttua rytmiä toisenlaiseen päiväjärjestykseen. Erityisen raskasta muutokset arjessa ovat olleet riskiryhmiin kuuluville. Tämä on harmillista, mutta turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Sosiaalisen median alustojen sekä digitaalisten viestintävälineiden, kuten nettilehtien, lukeminen on kasvanut hurjasti. Välttämättömyys pakottaa eteenpäin. Yksi koronan opetus on, että ikä ei katso oppimista. On ollut ilo havaita, miten sujuvasti esimerkiksi ikäihmiset käyttävät näyttöpäätteitä ja nettisovelluksia.

Koronan jälkeen moni asia tulee olemaan toisin. Muutoksen rinnalla on myös jotain pysyvää.

Yhdessä pärjääminen korostuu. Toisten kohtaamisen ja kasvokkain tekemisen arvo on iso. Siksi on tärkeää, että on paikkoja ja väyliä toisten näkemiseen.

Suomi on yhdistysten luvattu maa. Ei taida olla asiaa tai ilmiötä, jonka ympärillä ei olisi syntynyt suomalaista yhdistystoimintaa.

Yhdistykset ovat yhteisöllisyyden paikkoja. Niihin kannattaa kuulua ja niissä kannattaa vaikuttaa.

Yhdistystoiminta vetää puoleensa, mutta samaa ei voi sanoa poliittisten puolueiden vetovoimasta.

Suomalaisten luottamus puolueisiin on ollut jo pitkään pohjalukemissa. Puolueiden jäsenmäärät ovat kovassa laskussa. Luottamuksesta poliitikkoihin en kehtaa edes puhua.

Luottamusta ei varmasti lisää se, että olemme saaneet lukea uutisista juttuja konsulttitoimistopoliitikoista ja poliitikkojen mainosmannekiinitoiminnasta sosiaalisessa mediassa.

En syytä politiikkaa vieroksuvia ihmisiä, sillä peiliin katsomisen paikka on nimenomaan puolueilla ja niiden edustajilla.

Puolueiden pitää muistaa puolustaa tarkoitustaan elimellisenä osana demokratiaa. Se ei onnistu sormea heristelemällä, vaan parantamalla toimintatapoja sekä avoimuudella. Uskon siihen, että puolueilla on vielä mahdollisuus, jos me itse jaksamme tehdä sen eteen töitä.

Suosittelen osallistumaan itselleen mieluisan puolueen toimintaan. Joku muu tekee päätökset puolestasi, ellet vaikuta itse. Sivusta seuraaminen ei poista valitusoikeutta, mutta vaikutusmahdollisuudet oman arjen asioihin paranevat puolueiden kautta vaikuttamalla.

Korona-aikana on tehty päätöksiä, jotka ovat alleviivanneet poikkeusaikaa. Suomessa päätöksiä on tehty demokraattisesti ja yhdessä. Sen sijaan eräissä muissa maissa päätöksiä ja rajoituksia on tehty itsevaltaisin ottein ja ihmisten tarpeista välittämättä. Lopputulos ei tule olemaan kaunista katseltavaa.

Yhteisöllisyys ja yhteisöllisesti vaikuttaminen turvaavat sitä, että poliittinen päätöksenteko palvelee ihmisiä. Poikkeuksellisuudessaan ja karmeudessaan korona voi johtaa lopulta myös yhteisöllisyyden ja reilun päätöksenteon vahvistumiseen.

Mika Lintilä

toholampilainen elinkeinoministeri