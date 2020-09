Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Onko Saarikko sateentekijä keskustalle?

Keskusta sai uuden puheenjohtajan, kun Annika Saarikko, 36, syrjäytti puheenjohtajan paikalta Katri Kulmunin, 33. Jälleen keskusta on vedenjakajalla niin kuin oli silloinkin, kun Kulmuni valittiin vuosi sitten nuijan varteen. Kulmuni, Anneli Jäätteenmäki ja Mari Kiviniemi ovat kaikki keskustan naispuheenjohtajia. Heitä kaikkia yhdistää lyhyehkö puheenjohtajuus ja sen jälkeinen siirtyminen politiikan kakkosketjuun. Murtaako Saarikko tämän lasikaton?

Keskustan kannatus on vajonnut reiluun 10 prosenttiin. Viime gallupeissa oli pientä nousua, mutta puolue voi tällä hetkellä vain haaveilla kakkosella alkavista lukemista.

Ensimmäinen tehtävä Saarikolla on laittaa keskustan rivit suoraksi puheenjohtajakamppailun jäljiltä. Julkisuuteen on tihkunut tietoa Saarikon ja Kulmunin jopa jäätävistä väleistä. Saarikko on ollut valinnan jälkeen korostuneen sovitteleva Kulmunin suuntaan. Politiikassa pitää olla valmis joustavuuteen tai kohta on entinen poliitikko. Eiköhän Kulmunikin vielä tule julkisuuteen reippaasti uudella agendalla.

Vuosi on politiikassa ikuisuus. Vuosi sitten Kulmuni oli se puhtoinen uuden alun takuunainen, mutta ennätysnopeasti ryvettyminen alkoi. Eroaminen viestintäkoulutuskohun jälkeen oli varmasti ryhdikäs teko. Jatkaminen keskustan puheenjohtajana ja pyrkiminen jatkokaudelle ei sitä ollut. Kulmuni oli ministerieron jälkeen kuin peura ajovaloissa. Aika erikoista oli katsoa esimerkiksi eduskunnan kyselytuntia, kun rivikansanedustaja Kulmuni kyseli hallitukselta suuressa salissa talouslinjauksista valtiovarainministeri Matti Vanhaselta.

Saarikko on luontevampi esiintyjä ja vastaukset putoilevat kuin apteekin hyllyltä. Syksyllä on taatusti luvassa monta vääntöä hallituskumppaneiden kanssa koronan runtelemassa taloudessa. Siinä on ensimmäinen koetinkivi Saarikolle. Toinen on keväällä, kun keskusta lähtee puolustamaan edellisen kuntavaalin 17,5 prosentin kannatusta.