Torstain nimipäiväsankari Kalevi Humalajoki Himangalta meni metsään

Viirrejoen varrella Lohtajalla sijaitsevassa punaisessa torpassa on valoisaa ja siistiä. Tuvan lattialla on värikkäitä räsymattoja, Kalevi Humalajoen anopin kutomia.

– Tämä on vaimon kotipaikka, Humalajoki kertoo.

1800-luvun sotilastorpasta on tullut vapaa-ajanasunto, jota Himangalla vakituisesti asuva Humalajoki on monta vuotta omin käsin remontoinut. Nyt on meneillään ullakon kunnostaminen: sinne on tulossa uusi lattia välipohjan eristeineen, ja myöhemmin laitetaan seinä- ja kattopinnat kuntoon samanlaisella leveällä paneelilla kuin alakerrassa. Se on itse sahattu ja höylätty omista puista, Lohtajan edustalla sijaitsevan mökkisaaren tuulituhojen jäljiltä.

Kevään ja kesän aikana torppa on ollut tukikohta Humalajokien kahdelle aikuiselle tyttärelle. Toinen tuli korona-aikana Helsingistä maalle etätöihin, toinen puolestaan Kajaanista hoitamaan etänä liikunta-alan opintojaan.

Opiskelu kuuluu osana myös Kalevin Humalajoen omaan nykyiseen elämään. Hän siirtyi eläkkeelle Himangan op:n johdosta 3 vuotta sitten 60-vuotiaana, ja halusi varmistaa, että elämä pysyy 40 vuoden työuran jälkeen aktiivisena.

Uuden näkökulman elämänmittaiseen eräharrastukseen on tuonut riistanhoitopainotteinen luonto-ohjaajan kaksivuotinen koulutus. Harjoittelussa Humalajoki oli fasaanitilalla, lopputyönään hän teki kosteikko- ja riistanhoitosuunnitelman erään sijoitusyhtiön omistamalle alueelle Keski-Suomessa.

Nyt Humalajoki on metsänomistajan koulutuksessa, jossa annetaan eväitä talousmetsän hoitoon. Se ei ole luontoarvojen kanssa ristiriidassa.

– Nämä eri puolet tukevat toisiaan, eivät sulje pois toisiaan. Hakkuiden suunnittelussa otetaan huomioon esimerkiksi riistatiheikköjen säästäminen ja erilaisten vaihettumisvyöhykkeiden suojelu. Luontaisten purojen ja jokien rantamaisemien suojelu on tärkeää, suo-ojitusten pysäyttämisestä ja soiden ennallistamisesta keskustellaan paljon.

Koirat ovat Kalevi Humalajoelle tärkeitä metsästyskavereita. Humalajoet kasvattavat koiria omalla Kärmekallion kennelnimellä. Omia koiria kotona on nyt kolme.

Kotiseudulla koirien metsään päästämistä joutuu nykyisin harkitsemaan tarkkaan. Susi- ja karhukannan kasvu aiheuttaa aitoja vaaratilanteita.

– Olen oikeasti huolissani, että maaseudun harrastusmahdollisuudet kaventuvat tämän takia. Viimeinenkin ihmisiä yhteen tuova tekijä, syksyiset yhteiset jahdit ovat vaarassa. Eivät toki pelkästään suurpetojen vuoksi, kyllä metsästysseurojen ukkoontuminen on toinen riskitekijä. Jos tällainen 63-vuotias eläkeläinen on jahtiporukan nuorimpia, on se aika kuvaavaa.

Jari Kalevi Humalajoki syntyi Perhossa. Tällä viikolla 83 vuotta täyttänyt äiti piti Kalevi-nimestä, ja nimiyhdistelmä Jari Kalevi sointui hänen mielestään hyvin yhteen.

Viranomaisissa asioidessa ensimmäinen etunimi putkahtaa joskus vahingossa kutsumanimeksi.

– Jos lääkärissä kutsutaan Jari Humalajokea ja olen ajatuksissani, voi käydä niin että siihen havahtuu vasta hetken päästä.