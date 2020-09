Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on saatu riskimaasta ja tartunnan saanut on kotieristyksessä. Tartuntaketju on selvillä, eikä tartuntaan liity joukkoaltistumista.

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiitin alueella on nyt todettu 34 koronavirustartuntaa.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on voimassa kasvomaskisuositus, sillä vaikka tilanne on alueella rauhallinen, odotettavissa on, että yksittäisiä koronavirustartuntoja esiintyy syksyn aikana. Näin ollen maskisuositus on voimassa ennaltaehkäisevästi.