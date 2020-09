Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammilla syntynyt, Ylivieskassa asuva Anita Kallio aloitti maalaamisen vasta kymmenen vuotta sitten mutta on sen jälkeen ollut mukana jo useissa näyttelyissä. Osa niistä on yhteisnäyttelyitä taiteilijaystävän, myös Ylivieskassa asuvan Salme Huuskosen kanssa, niin myös Kannuksen Galleria Justuksen syyskuun näyttely.

– Aina on menty kun on johonkin päästy, Kallio sanoo suorapuheiseen mutta humoristiseen tyyliinsä. Samalla tavalla hän kuvailee myös heidän maalaustyylinsä eroja.

– Minä maalaan mitä pystyn, Salme tekee sitä mitä hän haluaa, Anita Kallio sanoo.

Justuksen vastakkaisilla seinillä olevien taulujen tyylillisen eron toki huomaa, kun toisella on rouheita, abstraktia lähestyviä värititutkielmia ja toisella esimerkiksi yksityiskohtainen asetelma kaalinlehtineen ja lasipulloineen. Päälle ei näy se, että Kalliolla tyylin valintaan vaikuttaa myös fyysinen syy. Hän ei pysty pikkutarkkaan työskentelyyn käden dystonian vuoksi.

– Maalaan isolla sudilla tai sienellä. Noita suoria viivoja en olisi pystynyt vetämään, siinä on ollut maalarinteippi molemmin puolin, hän paljastaa tummasävyisestä ennen yötä -maalauksesta.

Esittävän aiheen sijasta monen Anita Kallion maalauksen lähtökohta on tunne tai tunnelma. "Korona"-maalaus on kuin sinisävyinen myrskypilvi, jonka takana näkyy hiven auringonpaistetta, ja "Koronan jälkeen" kuin pilvipoutainen maisema – aurinko ei näy, mutta on olemassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Salme Huuskonen ei ole päässyt sairauden vuoksi ripustamaan Kannuksen näyttelyä, ja Anita Kallio kertoo jo 81-vuotiaan taiteilijan aprikoineen alakuloisena, jääkö näyttely viimeiseksi.

Huuskonen ja Kallio harrastavat kuvataidetta Ylivieskan kansalaisopiston Kivat Koloristit -kurssilla. Näyttelyesitteessä kaksikko sanoo, etteivät he ole suuria taiteilijoita mutta oppivat kaiken aikaa jotain uutta.

Huuskosen toinen harrastus on posliinimaalausta ja näyttelyssä on mukana myös hänen maalaamiaan posliiniesineitä.

Anita Kalliolla puolestaan maalaamista pitkäaikaisempi luova harrastus on kirjoittaminen. Hän on julkaissut kaksi omaa runokirjaa ja ollut mukana antologioissa sekä tehnyt kolumneja lehtiin. Näyttelyssä on myynnissä hänen uusinta runokokoelmaansa "Koti odottaa asujaa", jota on innoittanut muun muassa monella paikkakunnalla asuneen kirjoittajan useat muutot.

– Kannuksessakin olen asunut useampaan otteeseen yhteensä 23 vuotta!