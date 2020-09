Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Ollako vai eikö olla mukana ehdokkaana?

Vaikka kunnallisvaaleihin on vielä aikaa, puolueiden kulisseissa kuohuu jo kovasti. Nyt pohditaan kannattaako ehdokkaaksi lähteä ja missä puolueessa. Kannuksessa nähtiin jo ensimmäinen puolueloikkaus, kun Manolis Huuki vaihtoi kokoomuksen perussuomalaisiin kesken vaalikauden. Lisäksi keskustassa on jaeltu varoituksia istuville valtuutetuille, mikä varmasti lisää jännitteitä ehdokasasetteluun.

Keskusta on perinteisesti pitänyt valta-asemaa Lestijokilaaksossa. Varmasti myös kevään vaalien jälkeen keskustalla on enemmistö kunnissa, mutta onko yksinkertaista enemmistöä? Pieniä muutoksentuulia olen ollut havaitsevinani niin keskustan sisällä kuin muissa puolueissa. Kevät sitten näyttää, mikä on kuntalaisten äänestyskäyttäytyminen.

Ehdokaslistojen kerääminen monipuolisilla listoilla on elinehto kunnallisvaalimenestykseen. Hyvät ja valovoimaiset ehdokkaat ovat myös tärkeitä, sillä he imevät mukaansa usein muitakin ehdokkaita omalla äänisaaliillaan.

Olen ollut jo kauan sitä mieltä, että liiallinen puoluepolitikointi ei ole hyväksi kunnalliselämässä. Liian usein hyvät ehdotukset on ammuttu alas, kun esittäjä on tullut ”väärästä” puolueesta.

Eskolasta on kaikunut huhuja omasta Pro Eskola -liikkeestä. Enkä ihmettelisi yhtään, vaikka näin kävisikin. Käänteet koulukokeilun tiimoilta eivät ole eduksi nykyiselle paikallisdemokratialle.

Joka tapauksessa nyt eletään aikaa, jolloin tulee yllättäviä puhelinsoittoja tuntemattomista numeroista. Jos sinulla on raikkaita ajatuksia oman paikkakuntasi kehittämiseen ja päätöksentekokykyä tässä korona-ajassa, mikset voisi harkita ehdokkuutta?

Tulevakin valtuustokausi on täynnä kipeitä päätöksiä, joita tehdään porukalla, tai sitten jätetään eriävä mielipide pöytäkirjaan tai tehdään oikaisuvaatimus.

Ehkä neuvottelutaitoa ja yhteistyökykyä tarvittaisiin enemmän seuraavalla valtuustokaudella kuin sitä on nyt ollut?