Kannuksen tuleva kaupunginjohtaja Jussi Niinistö on kantanut muuttolaatikkonsa paikkakunnalle – "Vastaanotto on ollut ainakin sellainen, että minut on tänne haluttu"



Tuleva Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö muutti torstaina virallisesti Kannukseen. Clas-Olav Slotte

Torstaina Kannus sai yhden uuden asukkaan lisää, kun tuleva kaupunginjohtaja Jussi Niinistö kantoi muuttolaatikkonsaKeski-Pohjanmaalle. – Paikalliset ovat ottaneet minut vastaan oikein lämpimästi.