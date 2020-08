Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vietnamista kotoisin olevat marjanpoimijat myyvät mustikkaa Kannuksessa Osuuspankin edessä. Vietnamilainen An sanoo, että yhden ämpärin poimimiseen ja perkaamiseen menee noin neljä tuntia kokonaisuudessaan. He ovat poimineet mustikkaa Kannuksesta Rekiläntien läheisyydestä, missä he asuvat. Kaksi vuotta Suomessa asunut An kertoo, että tykkää marjojen poimimisesta. Yksi perattu ämpäri maksaa neljäkymmentä euroa.