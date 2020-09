Kannuksesta kotoisin olevan nimipäiväsankari Soila Kiviojan työ on palkitsevaa ja haastavaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

- Vanhempani tiesivät yhden Soila-nimisen, minua ainakin kymmenen vuotta vanhemman naisen. Isäni oli ihastunut nimeen ja halunnut antaa Soila-nimen minulle, kertoo Kannuksesta kotoisin oleva Soila Kivioja nimensä alkuperästä.

Mitään vakiintunutta lempinimeä Soilalla ei ole, mutta välillä häntä kutsutaan muun muassa Soikuksi, Soikkeliksi, Soikkuliksi tai Soilikiksi.

- Etunimeäni pitää toisinaan toistaa useita kertoja ja usein uudet minuun tutustuneet ihmiset kutsuu minua Soileksi, Sailaksi, Soiliksi tai Sonjaksi. Olen tottunut jo tähän, mutta haluan silti korjata nimen oikeaksi. Itse en koe nimeäni erikoiseksi ja siksi välillä tuntuu hassulta, että nimeä saa toistaa kirjain kirjaimelta muille, Soila kertoo.

Lapsuutensa Soila Kivioja on elänyt Kannuksessa ja muistelee aikoja lämmöllä.

- Lapsuuteni ja nuoruuteni Kannuksessa oli mukavaa ja leppoisaa. Kävin alakoulun Välikannuksessa, ja tykkäsin olla pienessä ja tiiviissä kouluyhteisössä. Kannuksessa oli jo silloin paljon eri harrastusmahdollisuuksia, joista löytyi itselleni mieluisia. Joinain vuosina minulla oli ohjattua harrastustoimintaa jokaisena arkipäivänä, Soila muistelee.

- Kannuksessa kerkesin myös olla töissä monessa eri työpaikassa ennen poismuuttoa, josta on ollut ihan valtava hyöty opintoihin ja nykyiseen työelämääni, Soila kertoo.

Lukion jälkeen Soila lähti opiskelemaan sosionomiksi.

- AMK:ssa suoritin opintoja myös siten, että sain itselleni varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden, Soila kertoo.

Tällä hetkellä hän toimii varhaiskasvatuksen opettajana kokkolalaisessa päiväkodissa alle 3-vuotiaiden ryhmässä.

- Työni on hyvin monipuolista ja mieluista. Jokainen päivä on erilainen, vaikka pohjalla on päivärytmiin nähden hyvin samankaltainen kaava. Suurimman osan työajastani olen lasten kanssa. Työnkuvaani kuuluu vastuu ryhmästä, pedagogisesta toiminnasta sekä sen suunnittelusta ja arvioinnista. Yhteistyö huoltajien ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on myös osa työtäni, Soila kuvailee.

Työ sekä palkitsee että tuottaa haasteita.

- On ilo nähdä lapsen kasvu ja kehitys. Yhdessä lasten kanssa iloitaan uuden oppimisesta ja onnistumisista. Työtä pitää kuitenkin suunnitella, jotta sitä pystyy tehdä. Jokainen lapsi tulee huomioida yksilönä ja osata vastata hänen tarpeisiinsa, Soila sanoo.

Monipuolinen liikunta on ollut osana Soilan arkea lapsuudesta saakka.

- Tämä vuoden aikana olen innostunut pyöräilemisestä ja enemmän luonnossa olemisesta. Arkena tulee myös oltua ja kahviteltua kavereiden kanssa. Viikonloppuisin käyn vanhempieni luona Kannuksessa, vietän aikaa Kokkolassa tai satunnaisesti tulee reissattua ympäri Suomea, mikä harmillisesti nyt korona-aikana on rajoittunutta. Mökillä käyn silloin tällöin rentoutumassa, hän kertoo.

Vaikka Soila on nykyään kokkolalainen, on Kannus ja kannuslaiset hänelle edelleen tärkeitä:

- Kannuksesta olen saanut itselleni useita erittäin hyviä ystäviä, joiden kanssa olen edelleen päivittäin yhteydessä. Lähimmät ystäväni ovat olleet elämässäni jo alakoulun ekoilta luokilta saakka.