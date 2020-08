Kasvomaskien jakelu vähävaraisille aloitetaan Soitessa – Katso tästä oman kuntasi jakopiste!

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa kasvomaskien jakamisen vähävaraisille maanantaina 31.8.2020.

Lestijokilaaksossa jakopisteet ovat:

Lohtajan terveysasema (Lohtajantie 3) ma 31.8. ja ma 7.9. klo 15-17

Kannus: Kelan talo (Torikuja 3) ti 1.9. ja to 3.9. sekä ti 8.9. ja to 10.9. klo 12-14

Toholampi: Kunnantalon neuvonta (Lampintie 5) ke 2.9. ja ke 9.9. klo 12-14

Lestijärven Terveysasema (Niemeläntie 3A) ma 31.8. ja ma 7.9. klo 12-14

– Jaamme ensisijaisesti kankaisia kasvomaskeja neljä kappaletta per henkilö. Maskien mukana annetaan ohjeet kasvomaskin oikeaoppiseen käyttöön ja pesuun. Suurin osa jaettavista kangasmaskeista on uudelleenkäytettäviä kangasmaskeja, joita on ollut Soiten yksiköissä työntekijöiden käytössä. Kangasmaskit on käytön jälkeen pesty teollisesti ja säilytetty oikeaoppisesti varastossa, Soitesta tiedotetaan.

Valtakunnallinen suositus on, että kansalaiset hankkivat kasvomaskit itse. Maksuttomat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille asukkaille, jotka eivät pysty maskeja hankkimaan. Maskien jakelu perustuu luottamukseen. Kenenkään ei tarvitse todistaa vähävaraisuuttaan tai ilmaisen maskin tarvettaan jakelupisteissä. Kasvomaskeja luovutetaan hakijoille ainoastaan henkilökohtaiseen tarpeeseen ja käyttöön.