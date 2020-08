Jaakko Hautamäen mielipide: Onko Kannuksen sivistystoimen johto tehtäviensä tasalla?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tällainen ajatus on tullut mieleen, kun on seurannut vuosien varrella sivistystoimenjohtajan tekemisiä. Varmaankin henkilö on muodollisesti pätevöitynyt, mutta käytännön työskentely on heikkotasoista.

Toimialan perustiedoissa on puutteita. Valtion rahoitusmuotoja ei tunneta. Asioiden valmistelu perustuu henkilökohtaisiin tavoitteisiin, eli pitääkö jokin asia saada läpi vai pitääkö sitä vastustaa. Mikäli pitää saada oma mielipide läpi, laaditaan esityslista sillä tavoin, että positiiviset asiat erottuvat selvästi ja kielteisiä ei tuoda esille missään muodossa – ja päinvastoin. Asiat on valmisteltu heikosti, esimerkiksi korostetaan menoja ja jätetään tulot ilmoittamatta, kun halutaan jokin asia hylätä.

Kysymys ei ole siitä, onko jokin tietty asia päätetty oikein vai väärin, vaan siitä, onko kaikki päätöksentekoon vaikuttavat asiat tuotu oikein esille.

Tällainen tarkoituksenhakuinen toiminta heijastuu helposti muuhunkin toimintaan esim. henkilöstöön.

Onko työskentelyilmapiiri hyvä? Voiko kehittämisideoita esittää? Viranhaltijan ei tule kokea niin kuin nyt näyttää käyvän, että kaikki omasta mielipiteestä poikkeavat ehdotukset ovat henkilökohtainen hyökkäys häntä kohtaan.

Kannuksen kaupungilla on erinomaisia työntekijöitä ja toivoisi, että he saisivat tilaa toimia. Alaisia tulisi tukea työssään, heillä tulisi olla mahdollisuus päteä työssään. Hyvä alainen ei ole uhka, vaan mahdollisuus.

Kannuksen asukkaat tarvitsevat oikein perusteltuja päätöksiä, jossa päätösehdotukset perustuvat totuuteen, ei valikoituun tietoon.

Jaakko Hautamäki