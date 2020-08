Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Helsingistä Kolariin junalla matkustaneen intialaisryhmän yhdellä jäsenellä on todettu koronavirustartunta, uutisoivat Helsingin Sanomat ja Yle. Molempien tiedotusvälineiden haastattelemien asiantuntijan mukaan junamatkalla on tapahtunut useita altistumisia.

Kausityöntekijöiden ryhmä saapui Suomeen reilu viikko sitten perjantaina 14. elokuuta, jolloin tartunnan saanut oli viettänyt koko päivän Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Ryhmä oli jatkanut matkaansa samana perjantai-iltana junalla kohti pohjoista. Ensin he olivat matkustaneet junalla IC 185 klo 21.03 Tampereelle, mistä matka jatkui pikajunalla 269 klo 23.50 Kolariin Lappiin.

Ryhmä on oleskellut myös Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tartunnan saanutta ei oltu HS:n tietojen mukaan testattu lentokentällä vaan testi oli tehty seuraavana päivänä tartunnan saaneen huonovointisuuden vuoksi.

Ylen haastattelussa Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että Tampere-Kolari välillä seurue on matkannut istumapaikoilla ja lähellä olleet matkustajat ovat voineet altistua tartunnalle.

Samoissa junissa matkustaneita kehotetaan tarkkailemaan mahdollisia oireita, jos on ollut edellä mainituissa junissa.

Tällä hetkellä altistuneista on tavoitettu kuusi henkilöä ja heidät on asetettu karanteeniin. Broas toteaa HS:n haastattelussa, että tapauksen kohdalla on edellytykset isoonkin altistumiseen.