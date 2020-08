Elämäntyö kansien välissä ja videolla – jäsenkorjaaja ja hieroja Leila Kattilakoski Kannuksesta jakaa osaamistaan tuoreella oppikirjalla, koska haluaa siirtää taitoa eteenpäin



Yhteinen urakka valmistui. Leila Kattilakosken puoliso Juhani Pienimäki kuvasi kaikki oppikirjan kuvat ja videot, ja on ollut kokkina kaikilla Kattilakosken Kannuksessa järjestämillä jäsenkorjaajien koulutuspäivillä, niin nytkin.

Partio Jylhän pihalla Kannuksessa on autoja, ja ylhäällä käy rauhallinen puheensorina. Lattialla on paperille piirretty täyskokoinen ihmishahmo, jonka päällä ja reunoilla on tekstiä.