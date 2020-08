Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Johtaja luo työyhteisön ilmapiirin

Johtaminen on viime aikoina noussut taas esille eri yhteyksissä. Johtaminen ei ole helppoa. Alaisia ja henkilöstöä pitäisi kuunnella tarkalla korvalla, mutta silti pitäisi pystyä pitämään oma linja. Taustatietoa ja eri näkökulmia on aina tärkeä hakea päätöksenteon tueksi. Hyvä johtaja osaa ja uskaltaa myös tunnustaa, jos on tehnyt virhearvioita. Silloin täytyy tehdä suunnanmuutos. Se ei ole heikon johtamisen merkki, vaan ymmärrystä nähdä asiat laajemmin kuin ehkä aiemmin oli ymmärretty.

Kaikessa ihmisten kanssa tekemisessä kaiken lähtökohta täytyy olla toisen kunnioitus. Huono käytös on huonoa käytöstä, syyllistyi siihen sitten johtaja tai joku muu. Johtajalta tietenkin sopii odottaa lähtökohtaisesti kunnioittavaa käytöstä. Huutaminen ja öykkäröinti eivät ole tätä päivää. Kanssaihmisten ja myös henkilöstön kunnioitus saavutetaan johdonmukaisilla teoilla. On heikon johtajan merkki, jos johtaminen perustuu oman aseman korostamiseen.

Erilaiset ryhmät ja tiimit tarvitsevat hyvää johtajaa. Muuten asiat eivät etene ja hyvienkin aihioiden lopputulema jää vajaaksi ja keskeneräiseksi. Mutta yhtä lailla johtaja tarvitsee myös alaisia ja heidän tukeaan. Jotta hyviin lopputuloksiin päästään, täytyy olla avointa ja keskustelevaa vuorovaikutusta niin johtajan kuin henkilöstön kanssa. On viime kädessä kuitenkin johtajan vastuulla, että asioista keskustellaan ja luodaan luottamuksen ilmapiiri. Pelolla ja uhkailulla ei saavuteta kuin pelkästään huonoa ilmapiiriä ja pahimmassa tapauksessa se johtaa henkilöstön työpahoinvointiin ja vapaaehtoisiin irtisanomisiin. Jos johtajan heikkoon tekemiseen ei puututa ylemmältä taholta, kierre jatkuu myös uusien henkilöiden tullessa huonon johtajan alaisuuteen.

Huono johtaja voi pilata työyhteisön ilmapiirin vuosiksi. Siksi johtajien valitsemiseen kannattaa käyttää harkintaa.

Viikon kysysmys: Millainen on hyvä johtaja?