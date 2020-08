- Tämä on mulle harrastus, mutta tulevina kesinä on tarkoituksena keskittyä vain mehiläisten hoitoon, Pahkala kertoo.

Nyt on alkamassa hunajanotto, jolloin kaikki pesät käydään läpi. Ensin kuoritaan, sitten lingotaan, minkä jälkeen hunaja siivilöidään. Sami kertoo, että pari edeltävää kesää ovat olleet sadoltaan tosi hyviä, hunajaa on tullut yli tuhat kiloa. Tänä vuonna sato jää muutamaan sataan kiloon, koska talvella mehiläiset ovat kärsineet ravinnon puutteesta. Samin hunajaa myydään kaupoissa Himangalla, Kalajoella, Suomussalmella, Muoniossa ja Ylläksellä.

Sami on miehen etunimi, joka on suomalainen lyhentymä Samuelista. Nimi on ollut almanakassa Samuel-kantanimen rinnalla 20.8. vuodesta 1973. Toisinaan Samia on käytetty myös Sampon kutsumamuotona. Sami-nimisiä on Suomessa 29 569.

