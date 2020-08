Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaustisen seutukunnan jäsenkunnissa, Kaustisella, Vetelissä, Toholammilla, Halsualla ja Lestijärvellä on koronatukirahoitusta on varattu kaikkiaan 291 yksinyrittäjälle.

Tähän mennessä tukea on hakenut 115 yksinyrittäjää. Yksinyrittäjille varatusta tukirahoituksesta on siis alueella jäljellä vielä reilusti yli puolet.

– Hakemuksia tuli keväällä runsaastikin, mutta kesällä hakemusten määrä on vähentynyt. Tehtyjen hakemusten määrä vaihtelee jonkin verran kunnittain, mutta jokaisen kunnan osalta varattua tukirahoitusta on vielä runsaasti jäljellä. Tuen hakuaika päättyy syyskuussa, joten kehottaisin kaikkia niitä yksinyrittäjiä, joiden toimintaa koronaepidemia vaikeuttanut ja joilla tukihakemus on vielä tekemättä, hakemaan tukea. Jos hakemuksen tekeminen tuntuu vaikealta, niin seutukunnan yrityspalveluihin voi olla yhteydessä, kertoo yrityskehittäjä Jarmo Finnilä Kaustisen seutukunnan yrityspalveluista.

Yrityksillä on myös mahdollisuus hakea Valtionkonttorilta määräaikaista kustannustukea, jolla korvataan yrityksen kiinteitä kustannuksia ja palkkakustannuksia. Kustannustukea maksetaan kahdelta kuukaudelta, eli huhti- ja toukokuulta.

Kustannustuen keskeinen yrityskohtainen kriteeri on se, että kustannustukea myönnetään vain niille yrityksille, joiden huhti-toukokuun 2020 keskimääräinen liikevaihto oli vähintään 30 prosenttia pienempi kuin vertailujakson keskimääräinen liikevaihto. Lisäksi mainitun vertailujakson liikevaihdon on oltava vähintään 20 000 euroa.

– Kustannustukea on käsityksemme mukaan haettu meidän seudullamme suhteellisen vähän. Nyt on korkea aika tarkistaa, onko yrityksen mahdollista tätä tukea saada. Tuen hakemisessa ei kannata missään nimessä viivytellä, sanoo Finnilä.

Kuntien myöntämän yksinyrittäjän tuen hakuaika päättyy 30.9.2020, ja Valtionkonttorilta haettavan kustannustuen 31.8.2020.

Kunnat voivat myöntää yksinyrittäjälle 2 000 euron suuruisen avustuksen, jos yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian seurauksena.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, jos yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla.