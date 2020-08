Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten koronatesteissä käyneet asiakkaat joutuvat odottamaan testituloksia vähintään 1–2 päivää testin jälkeen.

Tuloksien viivettä ja sen vaihtelua selittää pääasiassa se, missä testit analysoidaan. Jotkut ovat joutuneet odottamaan testituloksia kolmekin päivää.

– Meidän laboratoriossamme testejä analysoidaan pääasiassa aamu- ja iltavuorossa. Kolmasosa otetuista testeistä lähetetään Ouluun Nordlabille ja meillä ei heidän tilanteestaan ole tarkkaa tietoa, toteaa Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen.

Oulun Nordlabin johtava lääkäri ja aluelaboratorion johtaja Tuija Männistö kertoo, että koronatestien analysointimäärä lisääntyi räjähdysmäisesti tällä viikolla. Testipyyntöjä tulee noin 1 800 päivässä. Se tietää testituloksissa noin 1–3 päivän odotusaikaa.

– Tällä hetkellä meidän realistinen kapasiteettimme on analysoida noin 1 200 testiä päivässä. Toki kaikki testit eivät tule meille kerralla, sillä esimerkiksi testien kuljetuksissa tulee viivettä. Tosiasia on kuitenkin se, että tämä tilanne kyllä haastaa meidän resurssimme, Männistö toteaa.

NordLab on liikelaitoskuntayhtymä, jonka omistajia ovat Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite).

Ruuhkan on purkamiseksi Nordlab on lisännyt väkeä koronatestien analysointiin ja tulevina viikkoina joudutaan pohtimaan muitakin vaihtoehtoja.

– Koko maailma on samassa tilanteessa ja nyt laitteissa ja tarvikkeissa alkaa olla taas pitemmän toimitusajat, jos lisäinvestointeja halutaan. Yksi vaihtoehto on määrittää näytteitä yhtä aikaa, poolata. Kolmas vaihtoehto on selvittää muiden toimijoiden kanssa sitä, voidaanko kapasiteettia jakaa, jotta tuloksia saataisiin mahdollisimman nopeasti.

Männistön mukaan suurin pullonkaula testien analysoinnissa on näytteiden esikäsittely, joka joudutaan tekemään käsin.

– Näytteitä tehdään silti vuorokauden ympäri. Yöaikaan tehdään kaikki kiireelliset näytteet ja kiireettömiä käsitellään aamusta myöhään iltaan.

Valtaosa, noin kaksi kolmasosaa Kokkolan koronavirustesteistä otetaan Kokkolassa koronavastaanotolla sekä yhteispäivystyksessä. Loput testeistä otetaan Soiten muissa yksiköissä.

Torstaina Soitessa otettiin aikuisilta potilailta koronavirustestin lisäksi toinen virustesti.

– Toisella testillä kartoitetaan sitä, mitä flunssaviruksia alueellamme on liikkeellä ja näin saamme läpileikkauksen kokonaiskuvasta, Rahkonen kertoo.