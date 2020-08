Salla Koskelan kolumni: En kommentoi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Mitä mieltä sä oot ilmastonmuutoksesta, perussuomalaisista, Sanna Marinin hallituksesta, tuulivoimasta, tasa-arvoisesta avioliittolaista, sukupuolettomista liikennemerkeistä…? Lista on loputon. Nykyään kaikesta keskustellaan ja kaikkiin asioihin täytyisi olla mielipide. Se ahdistaa, sillä mitä jos ei itsekään aina tiedä mitä mieltä on? Entä jos ei jaksa perehtyä joka asiaan niin syvällisesti, että voisi sanoa asiasta mielipiteensä?

Kannatan avointa keskustelua asioista. Kyseenalaistaminen ja kritisoiminen kuuluvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yleensä ruokkivatkin uusia, tuoreita näkemyksiä ja ideoita. Ajoittain tunnen kuitenkin itseni liian passiiviseksi, sillä useissa asioissa minulla ei ole jyrkkää mielipidettä mihinkään suuntaan, tai en välttämättä edes ole ehtinyt sellaista vielä muodostaa. Välillä tuntuu, että kaikki huutavat kilpaa keskustelupalstoilla ja Facebookin päivityksissä. Usein tulee esille ”nykynuoret”, jotka käyttävät internetiä väärin ja jakavat sinne liikaa mielipiteitään tai näkemyksiään. Todellisuudessa ne ovat yleensä aikuisia, jotka julkisilla keskustelupalstoilla avautuvat henkilökohtaisista asioistaan tai jakavat suutuspäissään mielipiteitään asiasta, jos toisestakin. Aikuiset mediankäyttötaitoja enemmän kaipaisivat kuin lapset.

Olen ymmärtänyt, että välillä mielipiteettömyys on ihan okei. Tässä maailmassa tarvitaan myös meitä, jotka emme ole ensimmäisenä argumentoimassa tuulivoimaa vastaan tai puolesta. Lopulta se, joka on alussa vaiennut, saattaa tietoa kerättyään olla muita fiksumpi ja pohja muodostetulle mielipiteelle vahvempi. Mielipiteen painoarvo häviää, jos mielipiteitään suoltaa jatkuvasti joka tuutista. ”Sulla on kaksi korvaa ja yksi suu, käytä niitä siinä suhteessa” sanoi äitini kerran minulle filosofi Zenon Kitionilaisen sitaatin, joka on jäänyt mieleeni. Joskus kuuntelemalla oppii enemmän kuin olemalla itse koko ajan äänessä.

Onhan tämä ironista, että kirjoitan mielipidekirjoitusta siitä, että mielipiteet ärsyttävät ja tulen samalla kuitenkin esittäneeksi taas yhden mielipiteen lisää tähän mielipiteitä pursuavaan maailmaan. Sananvapaus on korvaamaton asia, josta pitää muistaa olla kiitollinen. Mitä jos kuitenkin mietittäisiin hetki ennen kuin painetaan lähetä-nappia? Mielestäni kaikista asioista ei tarvitse olla muodostamassa jonkinlaista riitaisaa väittelyä, ei internetissä eikä kasvokkain. Varsinkaan siitä, kummin päin vessapaperirulla kuuluu laittaa telineeseen tai siitä, kuuluuko ananas pitsaan. Onko mielipiteensä esiintuominen aina tarpeellista? Voisinko minä joskus olla vain hiljaa ja luottaa siihen, että soppa saadaan keitettyä ilman minun lusikkaani?