Kannuslaisessa Katajalaakson perheessä kertyy juoksukilometrejä – Millaista on arki perheessä, jossa viisi lasta kilpaurheilee?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuslaisessa Katajalaakson perheessä urheilu on ollut osa elämää aina, ja perheen viisi lasta kilpaurheilevat kaikki. Emma, Enni, Eemeli, Elmiina ja Elia yleisurheilevat, Eemeli ja Elia pelaavat myös jalkapalloa. Perheen isä Toni on tykännyt pelata ja urheilla koko ikänsä ja äiti Mirva on kilpaurheillut nuorena yleisurheilussa ja myöhemmin 20-vuotiaaksi asti hiihdossa.

Milloin olette alkaneet kilpaurheilemaan?

Elmiina, Enni, Mirva: - Aina ollaan liikuttu.

Emma: - Aika luonnostaan se tekeminen muuttui pikkuhiljaa tavoitteelliseksi. Kilpailuvietti ja halu kehittyä on aina ollut kova. Kuutosluokan lopussa sain ensimmäisen harjoitusohjelman ja silloin aloin harjoittelemaan tavoitteellisesti.

Enni: - Ullavassa olin eskari-ikäisenä piirimestaruusmaastoissa juoksemassa ja silloin innostuin. Myös Jämsän karnevaalit on jäänyt mieleen. Ne olivat ensimmäisiä isoja kisoja.

Mirva ja Toni kertovat, että kisareissuihin sisältyy usein muutakin kuin kilpailu. Esimerkiksi Jämsän karnevaalit ovat olleet usein samalla kesälomareissu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toni: - Kisareissuilla on paljon myös yhdessäoloa.

Miten urheilu näkyy perheen arjessa?

- Ruokaa menee paljon, sanovat Enni ja Mirva yhteen ääneen.

Mirva lisää, että myös pyykkiä ja ajokilometrejä kertyy.

- Onneksi Kannuksessa on hyvät treenimahdollisuudet lähellä, niin ainoastaan kisoihin ja poikien pelireissuille pitää lähteä kauemmaksi, Mirva sanoo.

Emma: - Yleensä aina joku on urheilemassa! Tehdään perheenä yhdessä paljon, ja se on kyllä ollut isossa roolissa meidän kaikkien urheilun kannalta. Vanhemmat ovat olleet aina kannustamassa ja mukana sekä treeneissä että kisoissa.

Vanhemmat ovat tehneet työnjakoa niin, että jos samalle päivälle osuu yleisurheilukisat ja poikien jalkapallopeli, niin Mirva lähtee yleisurheilijoiden matkaan ja Toni jalkapallokentälle.

Paljonko treenaatte?

Treenin määrä viikossa vaihtelee kauden eri aikoina, ja määrät ovat jokaisella yksilölliset.

Eemeli: - Harjoitustuntimäärä on tällä hetkellä 12-16 tuntia.

Eemelillä on lajeina sekä juoksu että jalkapallo. Hän lähtee syksyllä urheilulukioon Vöyriin, jossa kahden lajin yhdistämiseen on ammattilaisia, jolloin aikataulutus saadaan sujumaan.

Emma: - Harjoituskaudesta riippuen juoksukilometrejä on tullut noin 60-100 viikossa ja harjoitustunteja noin 9-15.

Enni: - 10-15 treenituntia viikossa, juoksukilometreinä 50-80.

Elmiinalla on nyt uusi tilanne, sillä tähän asti hän on treenaillut vapaasti, mutta nyt hänelläkin on ohjelma.

- Ei se paljon ole arkea muuttanut. Nyt treenaaminen on vaan suunnitelmallisempaa, Elmiina kertoo.

Perheen kuopuksella Elialla on kahdesti viikossa jalkapallotreenit ja kerran yleisurheilutreenit. Elia harjoittelee vapaasti ilman mitään ohjelmaa.

Miten sisarusten urheilu vaikuttaa omaan urheiluun?

- Ympäristön tsemppi antaa energiaa, Enni sanoo.

Hän sanoo, että isosiskon Emman kanssa he pystyvät hyvin tsemppaamaan toisiaan, kun heillä on vahvuudet eri osa-alueilla, niin toisesta saa aina hyvää kannustusta.

Emma: - Koen sen ehdottomasti positiivisena asiana. Tuetaan toinen toisiamme, ja toisten onnistumiset tuo iloa koko perheelle. Ennin kanssa ollaan jonkin verran jo kisattu keskenämme ja silloin luonnollisesti muodostuu kilpailuasetelma. Meillä on kuitenkin tosi erilaiset ominaisuudet urheilijana ja tulevaisuudessa päämatka tulee olemaan eri. Koen, että hyödymme toinen toisistamme ja sparraamme toisiamme omien vahvuuksien kautta.

Elmiinalla ja Elialla on ollut kilpailua, sillä he ovat taistelleet 1000 metrin juoksussa.

- Kun Elia juoksi tonnin nopeammin, päätin pistää paremmaksi ja juoksin sen kovempaa, Elmiina kertoo.

Emma, Enni ja Eemeli tekevät välillä juoksulenkkejä yhdessä.

Mikä on paras urheilumuisto?

Emma: - Nuorten Ruotsi-Suomi-maaottelu Tukholman vanhalla Olympiastadionilla vuonna 2015. Edustin silloin ensimmäistä kertaa Suomea.

Enni: - Parista viimeisestä kisasta on jäänyt tosi hyvä fiilis. 800 metriä on kulkenut vaikeuksien jälkeen hyvin ja ennätykset ovat tuntuneet erityisen hyvältä.

Eemeli muistelee SM-kilpailuja kaksi vuotta sitten hymyillen.

- Kaksi matkaa ja kaksi voittoa. Se on jäänyt mieleen, Eemeli kertoo.

Myös Enni sanoo, että ensimmäiset nuorten SM-kisat olivat jännittävät, ne ovat jääneet mieleen.

- Mulla on jäänyt mieleen viime vuoden tonnin ennätys, jonka tein Kuopiossa, Elia kertoo.

Millaisia tavoitteita ja haaveita on tulevaisuuteen?

- Haluan kehittyä ja nähdä minne asti voin urheilussa päästä. Ja suomipaidan haluaisin kyllä saada päälle, Enni sanoo.

Eemeli kertoo tavoitteistaan, joita molemmissa lajeissa on.

- Kummassakin lajissa tavoitteena on maajoukkue-edustus, hän sanoo.

Menestystä on tullutkin, sillä Eemeli juoksi viikonloppuna Pedersören SM-kilpailuissa kolminkertaiseksi kultamitalistiksi. Eemeli on voittanut kaikki SM-starttinsa nyt kolmen kauden aikana. Emmalla on syksyllä edessä paljon muutoksia, sillä valmentaja vaihtuu, ja vuoden vaihteessa myös seura.

- Valmentajan vaihdosta olemme puhuneet nykyisen valmentajani, pappani, kanssa jo pidempään. Tiedossa on ollut, että jossain vaiheessa vaihdos tulee. Nyt vain tuntuu siltä, että harjoitteluni kaipaa uutta näkökulmaa ja valmentajan vaihdos tuntuu luontevalta. Seura vaihtuu uuden valmentajani mukana. Ville on suuressa roolissa Lahden Ahkerassa ja Lahdessa monet asiat tapahtuvat seuran sisällä, joten seuravaihto helpottaa monia asioita, Emma kertoo.

- Tässä tulee paljon uusia isoja muutoksia lyhyen ajan sisällä ja niihin menee varmasti aikaa sopeutua. On kuitenkin vahva tunne siitä, että nämä ovat hyviä muutoksia urheilun kannalta. Odotan innolla syksyä! Emma jatkaa.

Mitä urheilu opettaa?

Mirva sanoo, että terveyteen liittyvät haasteet ovat olleet suurimpia.

- Vastoinkäymisten myötä ollaan opittu pienistäkin onnistumisista iloitsemaan. Kilpaurheilu on hyvää oppia elämää varten. Siinä oppii asettamaan tavoitteita. Ja kyllä liikkuminen auttaa myös jaksamaan koulussa, Mirva kertoo.

- Kilpaurheilu kasvattaa työntekoon, Toni lisää.

Elmiina: - Keskittyminen paranee, kun kilpailuissa pitää pystyä keskittymään täysillä suoritukseen.

Enni: - Kilpaurheilussa käydään läpi laajaa tunneskaalaa. Siinä oppii käsittelemään myös pettymyksiä.

Toni: - Kyse on kuitenkin vain urheilusta. Pitää muistaa, että elämä on paljon muutakin.