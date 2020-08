Toholammin Urheilijoiden Teemu Wirkkala on ilmoittautunut Turun Kalevan kisoihin – Kokeneella keihäänheittäjällä neljä SM-mitalia aiemmista kisoista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin Urheilijoiden keihäänheittäjä Teemu Wirkkala, 36, on ilmoittautunut Turussa viikonloppuna käytäviin Kalevan kisoihin. Miesten keihään karsinta on lauantaina ja loppukilpailu sunnuntaina. Wirkkala ei ole tälle kaudelle kisannut vielä kertaakaan. Viime kaudella hän heitti keihästä lukemiin 78,91. Vuoden 2019 Kalevan kisoissa Lappeenrannassa Wirkkala oli viides tuloksella 78,01.

Wirkkalan ennätys on vuonna 2009 heittämä 87,23. Hän on ollut SM-kisoissa neljästi mitaleille (1 kulta, 1 hopea ja 2 pronssia).

Wirkkala on edustanut useita kertoja Suomea arvokisoissa. Paras saavutus on ollut viides sija vuoden 2008 olympialaissa Pekingissä. Myös toinen kokenut keihäsmies Pielaveden Antti Ruuskanen, 36, on ilmoittautunut kisaan. Hänelläkään ei ole vielä kisoja alla tälle kaudelle.

Wirkkala haki 2000 euron toiminta-avustusta Toholammin kunnanhallitukselta toukokuussa 2020. Kunnanhallitus ei kuitenkaan myöntänyt Wirkkalalle tukea.