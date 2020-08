Anders-kirjastojen maksuja voi maksaa verkossa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

KANNUS, TOHOLAMPI, LESTIJÄRVI

Anders-kirjastojen maksuja voi nyt maksaa myös verkossa kaikkien Anders-kirjastojen palvelupisteiden lisäksi. Anders-kirjastoihin kuuluvat Halsuan kirjasto, Kannuksen kirjasto, Kokkolan kirjastot, Kaustisen kirjasto, Lestijärven kirjasto ja Toholammin kirjasto.

Perintään liittyvät maksut maksetaan kuitenkin aina perintätoimistoon.

Linkki verkkomaksamiseen on verkkokirjastossa osoitteessa anders.finna.fi. Suoritettavat maksut näkyvät asiakkaan omissa tiedoissa. Kaikki kirjastomaksut on maksettava kerralla, minimimaksu on 65 senttiä.

Maksut kulkevat Paytrail-palvelun kautta, jossa toimivat kaikkien kotimaisten pankkien verkkomaksut ja tavallisimmat luottokorttimaksut. Maksuvahvistusta varten pitää olla verkkokirjaston Omat tiedot –sivulla tallennettuna sähköpostiosoite.