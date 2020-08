Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Eilen Kannuksen torilla oli pitkästä aikaa vilinää, kun iltatori oli laittanut ihmiset liikkeelle. Aurinkoinen sää keräsi niin torimyyjiä kuin -ostajiakin paikalle. Jäätelö kävi kaupaksi kesäisessä säässä. Myös elävää musiikkia oli tarjolla, sillä tapahtumassa soitti Kannuksen Soittokunta. Katja Rahkola oli tullut paikalle myymään hunajaa, lammasherkkua ja käsitöitään.

- Me käydään paljon toreilla, ollaan tosi aktiivisia. Korona on ollut tosi paha juttu, koska ihmisillä on korkea kynnys ostaa netistä. Ihmiset haluaa kokeilla käsitöitä ennen ostoa, Rahkola pohtii.

Rahkola käy iltatoreilla ja tapahtumissa Kannuksessa, Himangalla ja Kalajoella.

- Tänä vuonna mennään ensimmäistä kertaa myös Ylivieskaan. Kaikkiin mahdollisiin mennään, mihin nyt pääsee, Rahkola sanoo.

Juttelu ihmisten kanssa on Rahkolan mukaan iltatorien paras asia.

- Ja tietenkin saa myös omia tuotteita myyntiin ja pääsee kertomaan niistä. Nettikauppa on kasvotonta, Rahkola lisää.

Hän kertoo, että säällä on suuri vaikutus siihen, käykö kauppa.

- Tosiostajat tulee huonollakin ilmalla, mutta hyvällä ilmalla tulee myös heräteostajia, Rahkola kertoo.

Rahkolan myyntipisteelle saapuvat Marja-Liisa Petäjä ja Pentti Mononen. He kertovat käyvänsä iltatoreilla usein, aina kun on mahdollisuus.

- Kiertelemme joka puolella iltatoreilla, ja aina jotain pitää ostaa, Mononen kertoilee.

Petäjän ja Monosen mukaan parasta iltatorilla on hyvä tunnelma.

- Ja kivat myyjät, Petäjä lisää naurahtaen.

He jäävät keskustelemaan Rahkolan kanssa lampaasta. Tuliko kaupat vai ei, sitä en tiedä.