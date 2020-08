Elokuun taidenäyttely Himangalla pyrkii herättämään ajatuksia – Kievarila Kissankellossa on esillä Lestijokilaakson taideyhdistyksen teoksia



Näyttely on esillä idyllisessä maalaismiljöössä.

Lestijokilaakson taideyhdistys on järjestänyt lähes vuosittain 70-luvulta asti näyttelyn, joka tänä vuonna on esillä Kievarila Kissankellossa. - Tämä on hyvä paikka järjestää, kun täällä käy ihmisiä, sanoo Lestijokilaakson taideyhdistyksen puheenjohtaja Leila Keski-Korpi.