Pekka Jylhän valtava auringonkukka asuntomessualueelle

TUUSULA

Tuusulan Asuntomessualueelle on pystytetty toholampilaissyntyisen kuvanveistäjä Pekka Jylhän uusi suurikokoinen energia- ja valoteos, joka tervehtii messukävijöitä ja messujen jälkeen muodostunee Tuusulan uudeksi maamerkiksi.

Pekka Jylhä kertoo auringonkukalla niin auringon kuin kasvien voimasta.

– Kaiken minkä kukka oli tähdeltä saanut, se jakoi kitsastelematta meille. Siinä on yhteyttämisen periaate. Fotosynteesi mahdollistaa elämän maapallolla, muuten maapallo olisi pelkkä kivenjärkäle. Pieni kukka – suuri teko, kertoo kuvanveistäjä Pekka Jylhä.

– Siksi myös Auringonsilta-teoksen on oltava suuri. Auringosta saapuu energiaa maapallolle jatkuvasti 10 000 kertaa enemmän kuin ihmiskunta tarvitsee. Meidän kannattaakin hyödyntää uusiutuvaa energiaa paremmin.

Auringonsilta-teos muodostuu isosta auringonkukasta, sillasta ja ihmisistä sillalla. Teoksen korkeus on 9 metriä.

Suuren veistoksen materiaalina on maalattu ruostumaton teräs ja kukassa on 50 kappaletta tehokkaita led-valoja. Kukan muodot on leikattu laserilla, hitsattu ja maalattu. Mukana käytännön toteuttajina on myös keskipohjalaisia yrityksiä Kokkolasta ja Ylivieskasta.

Rambollin suunnitteleman ja rakentaman sillan muoto tukee Auringonsilta-teoksen kokonaisuutta.

Kuvanveistäjä Pekka Jylhä on toteuttanut samalla tekniikalla esimerkiksi Hotelli Kämp -ketjuun kuuluvaan Hotel St. George Helsinki Winter Gardeniin 6 m pitkän Learning to Fly -teoksen 2018.

Ensi vuonna Jylhältä valmistuu Jätkäsaareen Art Hotel Helsinkiin teos ”Towards the Seven Seas".