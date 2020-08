Harmonikat soivat Toholammin Kulttuurisalissa lauantaina

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kulttuuritapahtumat palaavat, ja sen esimerkiksi Toholammilla kajahtaa ensi lauantai-iltapäivällä (8.8.) jälleen perinteinen elokuinen harmonikkakonsertti. Konsertti järjestetään 15 vuotta sitten loppuneen Toholammin Harmonikkaviikkon jälkitunnelmissa. Myös pääosa esiintyjistä on jo viikolta tuttuja. Jotkut nousevat lavalle joka vuosi mutta aina mukaan pyydetään uusiakin vieraita.

Tämänvuotinen päävieras on Reijo Ahonen, harmonikkaviikon vanhoja opettajia. Hän on myös innoittanut konsertin tämänvuotisen nimen: Käyn Aho(se)n laitaa. Työkseen Ahonen vastaa nykyään Hämeenlinnassa Sibelius-opiston menestyksekkäästä harmonikansoiton opetuksesta. Opiston nuorten orkesteri on hänen johdollaan voittanut kilpailuja niin koti- kuin ulkomailla. Lampilla Ahonen soittaa Unto Jutilan musiikkia, tarjolla on esimerkiksi mielenkiintoinen otos Pohjalaisesta sarjasta.

Konsertin koonnut Sinikka Jutila kertoo, että tällä kertaa esiintyjät olivat valinneet hänen yllätyksekseen poikkeuksellisen paljon Unton sävellyksiä. Tarjolla on myös harvemmin kuultua Jutilaa.

Konsertin jokavuotisista esiintyjistä lavalle nousevat Aki Hietala ja Mika Huusari. Molemmat ovat monipuolisia soittajia, jotka ovat ylläpitäneet vuosikymmenet nuorukaisina Harmonikkaviikolla Toholammille syntyneitä siteitä. Mukana on tietysti myös Toholammin harmonikkakerho Veikko Päivärinnan johdolla. Heiltä on luvissa mm. Päivärinnan uutta musiikkia. Perinteistä osastoa ovat vielä letkeästä menosta vastaavat juontaja Mikko Myllykangas sekä Mauri Haapamäen ja Mika Jämsän komppiryhmä.