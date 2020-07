MTK kannustaa naakkajahtiin elokuussa – Kannan kasvu on aiheuttanut maataloudelle vahinkoa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan ja Satakunnan alueen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n maakuntien liitot kannustavat jäseniään naakkajahtiin elokuun ensimmäisenä päivänä. Tavoitteena on hätistää naakat maatilojen läheisyydestä ja lisätä niiden ihmisarkuutta. Suomen naakkakanta on yli kolminkertaistunut 1990-luvun puolivälin jälkeen. Samalla ovat lisääntyneet naakan maataloudelle aiheuttamat vahingot ja haitat. MTK sanoo, että kannansäätelyyn on välttämätöntä kiinnittää kasvavaa huomiota.

– Jahti toteutetaan metsästysseurojen ja viljelijöiden yhteisyössä. Uskoisin, että ainakin Kokkola-Kälviä-Lohtaja-akselilla järjestetään jahteja, koska siellä on suuria naakkaparvia, sanoo MTK:n Etelä- ja Keski-Pohjanmaan kenttäpäällikkö Mikko Syri.

Toistaiseksi Syrillä ei ole tarkkaa tietoa, missä päin Keski-Pohjanmaata jahteja järjestetään, mutta hän uskoo, että laajalla alueella.

– Suurin naakkojen aiheuttama haitta on Keski-Pohjanmaalla rehupaalien hajottaminen. Naakat liikkuvat isoissa parvissa, joten kun ne ottavat jonkun paikan alueekseen, tulee lisähaittoja, esimerkiksi pesät ja salmonellariski, Syri kertoo.

Naakka siirrettiin kaksi vuotta sitten luonnonsuojelulain rauhoituksen piiristä pesimäajan ulkopuolella metsästettäväksi rauhoittamattomaksi lajiksi sen kannan kasvun takia. Naakkavahingoista ei ole maksettu korvauksia maanviljelijöille elokuun 2018 jälkeen.

– Me rohkaistaan viljelijöitä olemaan aktiivisia ongelman suhteen, Syri kertoo.

Jahtipäivän tavoite on lisätä yhteistyötä maatilojen ja metsästäjien välillä, tarjota viljelijöille tukea, jakaa tietoa ja esitellä toimintamalli naakkakannan pienentämiseksi.

– Maanomistajat tarvitsevat metsästäjiä, Syri huomauttaa.

Naakka on älykäs ja nopeasti oppivainen lintu, mikä tekee osaltaan sen aiheuttamien ongelmien ennaltaehkäisyn haastavaksi.

– Yksi päivä ei itsessään tee suurta vaikutusta naakkatilanteeseen, mutta naakat oppivat, että eivät ole tietylle alueelle tervetulleita, Syri sanoo.