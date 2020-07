Torstain nimipäiväsankari toholampilainen Asta Jämsä on törmännyt lenkkipolulla karhuun

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Asta Jämsä on perheensä kuudes lapsi, ja hänen nimensä noudattelee perheen muiden lasten nimien linjaa.

- Äitimme halusi meille lyhyet suomalaiset nimet, mutta ei kuitenkaan ihan tavallisia. Nimet eivät tule suvusta, Jämsä kertoo.

Jämsä on toiminut vuodesta 2001 koulunkäyntiavustajana. Hän pitää työstään ja palaa työhönsä jälleen syksyllä.

- Joka vuosi on erilainen. Ja lapset tuo työhön ilon, Jämsä sanoo.

Työn hyvänä puolena on myös se, että kesäisin on aikaa.

- Voi elää kesällä hetkessä, Jämsä kertoo.

Korona-aikana, kun koulut olivat suljettuina, Jämsän tehtäväksi muodostui soittaa Toholammin vanhuksille.

- Se oli hyppy erilaiseen, tykkäsin siitä. Olen aikoinani vanhustyöhön kouluttautunutkin, vaikka en päiväkään alan töitä ole tehnyt, Jämsä kertoo.

4-vuotiaan Metku-koiran kanssa Asta lenkkeilee päivittäin 6-12 kilometriä.

- Luonto on tärkee osa mua, Jämsä sanoo.

Hän kertoo, että kerran he törmäsivät Metkun kanssa karhuun metsässä lähellä kotoa. Myös susi on tullut lenkkipolulla vastaan.

- Karhu hyppäsi polulle metsästä. Enää en uskalla niin paljon metsässä liikkua, Jämsä sanoo.

Metku on perheen viides ajokoira, joka on Astan tyttären Minnamaria Jämsän. Minnamarialla on lemmikkinä myös kaksi siiliä. Asta Jämsä kertoo viettävänsä paljon aikaa mökillä Kinnulassa. Juhannuksena he suppailivat järvellä loistavassa kelissä.

- Järvi on tärkeä, se on monipuolinen ja kaunis, Jämsä kehuu.

Koska mökki on tunnin ajomatkan päässä, sinne voi mennä päiväseltäänkin.

- Ihmiset Kinnulassa ovat hyväntuulisia. He aina tervehtivät ja heidän murteensa on ihana, Jämsä sanoo hymyillen.

Luonnossa liikkumisen lisäksi Asta Jämsä pelaa sulkapalloa.

- Meillä on mukava naisporukka, jolla pelataan vähintään kerran viikossa sulkkista, usein kaksikin kertaa. Sulkapallo on kyllä todella monipuolinen laji, hän kertoo.

Jämsät ovat kiertäneet Suomea asuntoautolla.

- Ollaan käyty pohjoisessa ja myös Etelä-Suomessa sukulaisten luona. Asuntoauto on meidän juttu. Paljon on mielenkiintoisia paikkoja lähelläkin. On löytynyt hienoja hiekkarantoja ja laavupaikkoja, Jämsä kertoo.

Metku-koira tykkää myös asuntoautoilusta.

- Se rakastaa asuntoautoa. Metku oottelee aina ovella lähtöä, Asta nauraa.