Kannuslaissyntyinen Lasse Jylhä siirtyy Raisioon

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lentopalloilija Lasse Jylhä siirtyy Raision Loimuun. Kannuksesta lähtöisin oleva 23-vuotias passari siirtyy Raisioon Oulun Ettasta, jossa hän edellisellä kaudella, 2018–2019, oli mukana tuomassa joukkueelle hopeaa.

Lasse Jylhä on pelannut myös Kokkolan Tiikereissä.

Valtaosan ensimmäisistä liigakausistaan ja viidestä liiga- ja cup-mitalistaan Jylhä oli kakkospassarin roolissa, mutta viime kaudeksi avautui Ettassa ykköspassarin paikka.

– Olen todella hyvillä mielin sopimuksesta, Lasse Jylhä kertoo tulevan seuransa Raision Loimun tiedotteessa.

– Uskon, että meillä on nälkäinen ja kunnianhimoinen porukka joka on valmis tekemään työtä menestyksen eteen. Luotan että jokainen pelaaja on valmiina kehittymään ja harjoittelemaan sitä varten että keväällä olemme valmiina koviin peleihin. Valmentajan kanssa ollaan käyty vasta muutamia keskusteluja. Hän vaikutti treenileirillä intohimoiselta ja valmiilta viemään Loimua eteenpäin tulevilla kahdella kaudella, kommentoi Jylhä.

Loimun ruotsalaisvalmentaja Per-Erik Dalqvist on tyytyväinen.

– Lasse oli mukana treenileirillämme ja osoitti isoa motivaatiota joukkueeseen liittymiseen. Lisäksi hän on nuori ja edelleen kehittyvä pelaaja. Hän pelasi viime vuonna Ettassa paljon, joten hän on hyvä täydennys passariosastollemme.