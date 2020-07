Nimipäiväänsä torstaina viettävä lestijärveläinen Olli Tuikkanen viihtyy luonnon helmassa

- Lestijärvi on aivan huippu. Sitä ei tajua ennen kuin menee järvelle, kuinka hieno järvi meillä on, Tuikkanen kehuu.

He ovat muun muassa poimineet hillaa, ja sitä on tullutkin paljon. Ihan myyntiin asti. Tuikkaset kertovat, että mustikka ei ole vielä kypsää, mutta sitäkin käydään poimimassa. Olli käy myös kalastamassa.

Olli Tuikkanen on Lestijärvellä perheensä kanssa asuva metsäkoneyrittäjä. Tuikkanen on kotoisin Lestijärveltä, kävi välissä Taivalkoskella metsäkoulun ja palasi takaisin Lestijärvelle. Nimipäiväänsä hän ei yleensä juhli, mutta lempinimiä Ollilta löytyy.

Olli-nimi on lyhentymä Olavista, joka puolestaan on muunnos ruotsalaisesta nimestä Olle. Suomen almanakassa nimi on ollut vuodesta 1950. Virossa ja saksassa Olli on naisen nimi, sillä niissä nimi on muuntuma Olgasta.

