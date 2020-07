Korpelassa suunta uuteen – jatkuuko jarrutus?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Korpelan Voiman johto on tässä lehdessä esillä va. toimitusjohtaja Riitta A. Tiluksen aloitteesta. Kutsu lehdistötapaamiseen tuli nopealla aikataululla ja sovimme juttuyhteistyöstä KPK median maakuntalehden Keskipohjanmaan kanssa.

Tilus alusti infoa tiedotteella kuntayhtymän tuloksesta: muun muassa yli kahden miljoonan ylijäämästä, 50 prosentin omavaraisuudesta, kuuden miljoonan euron toimintatuotoista. Lukuja ei kiistä kukaan, eikä niiden ansiota kiistänyt myöskään kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa nauttiva yhtymäkokous, joka hyväksyi tilinpäätöksen kesäkuussa.

Kuntayhtymäkonsernista puhuttaessa kannattaa kiinnittää huomiota yhdyssanan ensimmäiseen osaan. Siinä on Korpelan Voiman ydin: kunta. Kunnat perustivat sähköyhtiön alueensa ihmisten eduksi. Kunnat omistavat yhtiön yhä.

Omistajien – ja sen myötä kuntalaisten, siis sinun, minun – ääntä yhtiössä käyttävät yhtymäkokousedustajat kunnan omistusosuuden mukaisessa suhteessa. He toimivat kokouksessa kuntansa antamalla mandaatilla ja osallistuvat päätöksentekoon kokouksen kulun ehdoilla. Olisi nurinkurista, jos heidän kätensä olisi sidottu vain leimaamaan kuntayhtymän hallituksen päätösesitykset hyväksytyiksi.

Omistajakunnista on valittu kuntayhtymän hallituksen seitsemän jäsentä, ja heidän keskuudestaan puolestaan tytäryhtiö Verkko Korpelan hallituksen kolme jäsentä.

Omistajakuntien Korpelan Voimaa koskevista päätöksistä on tehty niin oikaisupyyntöjä kuin valituksia. Erikoista on, että osan valituksista on tehnyt – kansainvälisen lakitoimiston palveluita käyttäen – Verkko Korpela.

Silloin jarrutetaan asiakkaiden rahoilla omistajan tahdon toteutumista. Kuka jarruttaa ja miksi?