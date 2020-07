Manolis Huukin mielipide: Suomen rahat menivät Molokin kitaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Saksan ja Ranskan visioima ja Euroopan Unionin toteuttama 750 miljardin euron elpymisrahasto on sellainen Molokin kita, johon saa kaataa miljardeja euroja seuraavat 50 vuotta eikä sieltä tule mitään hyötyä takaisin. Haluammeko maksattaa suomalaisten veronmaksajien rahoja leväperäisesti eläneiden eteläisen Euroopan jäsenmaiden taloudellisten tappioiden kuittaamiseksi koronakriisin varjolla? Uskon vahvasti, ettei enemmistö tätä halua. ”Rahat meni mutta velat ja vastuut jäivät” joku voisi näsäviisastella sitten parinkymmenen vuoden päästä.

Kritiikki elpymisrahastoa kohtaan on aiheellista, koska miljoonien siirtäminen Brysseliin ei tarkoita pelkästään taloudellisia vastuita, vaan myös päätöksenteon siirtämistä Arkadian kivilinnasta nykypäivän publikaanien eli Brysselissä toimivien virkamiesten käsiin. Elpymisrahasto vie rahasi ja äänivaltasi, mutta jättää sinulle tyhjän arvan käteen. Vuosisadan diili? Epäilenpä.

Suomessa on onneksi herätty vastustamaan tätä päätöntä menoa. Istuin juhannuksen jälkeen keskustelemassa GnS Dynamicsin pääekonomisti, toimitusjohtaja Tuomas Malisen kanssa tästä kaavailusta elpymisrahastosta. Malinen on tänä keväänä arvostellut kärjekkäästi, miten koronakriisistä on tullut tekosyy liittovaltiokehityksen eteenpäin viemiselle. Samalla hän totesi, miten hänen kollegansa Espanjassa nimenomaan toivoivat, ettei tätä rahastoa vietäisi maaliin – miksi Etelä-Eurooppa uudistaisi yhteiskuntaansa jonkun luvatessa maksaa kaiken heidän puolestaan?

Suomalaisten tulee herätä todellisuuteen ja vaatia Marinin hallitusta tilille. Marin on osoittanut menneellä viikolla, miten hän on pyyhkinyt Suomen perustuslailla pöytää. Suuri valiokunta käveli perustuslakivaliokunnan yli. Eniten ihmetystä tuottaa kuitenkin Keskustan touhu. Maalaisliiton ajoista puolue on nojannut kahteen kirjaan: Raamattuun ja perustuslakiin. Onko moraali ja konstituutiot jätetty narikkaan valtioneuvoston ovella? Meidän suomalaisten on aika herätä – päätäntävallan jatkuva siirto valtakunnanrajojen ulkopuolelle on loputtava.

Manolis Huuki

Valtiotieteiden Kandidaatti

Kaupunginvaltuutettu, Kannus