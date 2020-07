Katri Kulmuni toivoi Kannuksessa monipuolista ehdokashankintaa: Kuntavaaleihin pitää mennä laajalla matematiikalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni myöhästyy muutaman minuutin iltakuudesta, jolloin tupaillan Markku ja Anja Törmällä Kannuksessa on määrä alkaa. Syy on pätevä, paljastaa keskustan Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Timo Pärkkä: eduskuntaryhmän etäpalaveri tuoreesta EU:n elvyttämispaketista.

Kulmunin näkemys elvytysrahastosta on kahtalainen.

– Toisaalta ja toisaalta, hän sanoo myöhemmin illalla yleisölle.

– Toisaalta on tärkeä tällekin alueelle, että Euroopan markkinat elpyvät, mutta meidän pitää samalla miettiä tarkkaan, onko tämä varmasti se sama EU, johon olemme 1990-luvulla liittyneet. Meidän pitää tehdä syksyllä huolellinen tarkastelu perustuslain kannalta, sillä jokaisen EU-maan pitäisi kantaa vastuu omasta taloudestaan.

Kulmuni kiertää kenttää kolmatta viikkoa. Tilaisuuksia eri puolilla Suomea on ohjelmassa viitisenkymmentä, kaikenlaisia.

– Mutta tämä on ensimmäinen tupailta jossa olen ollut, hän sanoo.

Halsualla on puhuttu ihmisille julkisissa tiloissa, Kokkolassa katutapahtuma joutui siirtymään rankkasateelta suojaan piiritoimiston tiloihin. Tiiviin Keski-Pohjanmaan kierroksen aikana esiin ovat nousseet paikalliset kysymykset.

– Kokkolassa Kruunupyyn maakunta-asema herätti keskustelua. Huomaa, että luonnonvarakysymykset ovat tällä alueella todella tärkeitä, ja monella on epäilyksiä siitä, että arvostetaanko kaikkialla sitä, mitä työtä täällä luonnonvarojen keskellä tehdään. Tässä ajassa on ilmassa vähän liikaa toisten elämäntapojen moralisointia, vaikka sen sijaan minä näkisin, että kaikki ihmiset koettavat omalla tavallaan saada leipää pöytään ja tehdä työtä sen eteen.

Ensi vuonna järjestettävät kuntavaalit ovat se syy, miksi johtopaikkansa uusimiseen tähtäävä puheenjohtaja kenttää kiertää. Keskustan Kannuksen paikallisosaston puheenjohtajan Janne Kiviojan mukaan ehdokaslistalle on tässä alkuvaiheessa lupautunut 11 nimeä, joista ilahduttavasti noin puolet eli 5 on uusia. 27-henkisessä kaupunginvaltuustossa on nyt 19-jäseninen keskustaryhmä.

– Pitää tehdä paljon töitä, että saamme enemmistön valtuustoon jatkossakin, Kivioja sanoo, ja Katri Kulmuni nyökyttelee.

– Se on matematiikkaa, puheenjohtaja kiteyttää.

– Se, jolla on laajimmat listat ja monipuolisimmat listat niin iän, sukupuolen, taustan kuin asuinympäristön suhteen, myös pärjää.

Seuraavissa vaaleissa keskustalla on pakkorako pärjätä. Se on tähtäin: Kulmuni ei ole edes miettinyt, mitä tekee vaalien jälkeen.

– Kuntavaalit ovat todella keskeiset, hän tähdentää Kannuslaisille.

– Keskusta on hävinnyt neljät peräkkäiset vaalit ja viidensiä vaaleja me ei hävitä. Kaikki panokset pitää nyt laittaa siihen, että pärjäämme kuntavaaleissa.

Kannuksen tupaillassa on omaa puoluetta tsemppaava henki, mutta kritiikkiä – some pitäisi saada haltuun paremmin – tai kipeitä kysymyksiäkään ei kaihdeta.

– Miksi Jääskeläinen poltti sinut? kysyy Eero Pelto-Arvo, ja tokaisee vielä pisteen perään.

– Elämässä tulee välillä vastaan mitä ihmeellisimpiä asioita, Kulmuni vastaa diplomaattisesti.

Onko häntä kaduttanut, ettei ministerinpaikasta kynsin hampain kiinni? Olisiko se ollut mahdollista?

Kulmuni on hetken hiljaa ennen kuin vastaa.

– Ei kysymys ole minusta vaan poliittisen vastuun kantamisesta. Politiikassa johtajan pitää kantaa poliittista vastuuta ja sitä olen tehnyt.