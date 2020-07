Teppo Seppälä valahti nimikkoturnauksessaan valkoiseksi, kun Toholampia sanottiin sulkapallon Suomen pääkaupungiksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lauantaina pelattiin Toholammilla jo kolmatta kertaa Teppo Seppälän organisoima Teddys Summergames -sulkapalloturnaus. Tällä kertaa tapahtuma keräsi kuutisenkymmentä pelaajaa. Joukossa oli myös maan huippuja. Tosin maamme eturivin pelaajiin lukeutuva Eetu Heino joutui jättämään turnauksen väliin polvivamman vuoksi, mutta mies oli kuitenkin paikalla nauttimassa tunnelmasta.

Pelaamassa oli myös Sulkapalloliiton puheenjohtaja Jaakko Mäki-Petäjä. Hänet valittiin tehtävään viime vuonna.

– Kun kysyin edeltäjältäni Tarmo Pipatilta sulkapallon tilanteesta maassamme, hän sanoi, että Toholampi on sulkapallon pääkaupunki Suomessa. Siellä on paljon pelaajia ja työtä tehdään sydämellä.

Mäki-Petäjän vieressä istunut Teppo Seppälä ei pienistä hätkähdä. Hän on mies, joka tekee työtä lajin eteen joka solullaan laaja-alaisesti. Nyt kuitenkin kävi niin, että mies valahti valkoiseksi, kun Mäki-Petäjä listasi Toholammin asemaa.

Paikalla ollut oululainenMikko Luhtaniemi totesikin heti, että esimerkiksi Oulussa pitäisi olla 20 000 lajin harrastajaa, jos lähtökohtana olisi Toholampi, jossa pelaajia on 3 000 asukkaan kunnassa satoja

Mäki-Petäjä kertoi, että hänen piti tulla jo aikaisemmin käymään Toholammilla, mutta yhteensattumien vuoksi mahdollisuus vierailuun avautui vasta nyt.

Jaakko Mäki-Petäjä on syntynyt Tampereella, mutta Kannuksen Petäjässä on suvun tärkeä paikka, jossa tulee käytyä joka kesä.

– Eilen illallakin naapurissa asuva sukulaismies, Mäki-Petäjän Tapani, lämmitti savusaunan. Siitä nautittiin.

Saunojien joukossa oli myös Eetu Heino.

– Aivan mahtavaa. Kyllähän nämä Teddyn järjestämät kisat ovat ainutlaatuiset. Hieno tapahtuma kokonaisuudessaan. Kyllä tälle pitää antaa täydet pisteet 10/10. Kuulin kavereilta toki tästä tapahtumasta ja ajattelin, että tähän pitää lähteä mukaan.

Heino sanoo, että nyt ei kuitenkaan uskaltanut lähteä pelaamaan. Paikalla ollut lääkäri Jyri Aalto vielä lauantaiaamuna tutki tilanteen. Aalto on ollut myös maamme eturivin pelaajia ja on nyt mukana myös valmennustyössä.

Sulkapallo on maassamme tällä hetkellä selkeässä nosteessa. Mäki-Petäjä ja Luhtaniemi sanovat, että enää ei pääse isoissa kaupungeissa tuosta vaan pelaamaan halliin.

– Vuorot pitää varata hyvissä ajoin.

Mäki-Petäjä kertoo, että liitossa panostetaan nyt juniorityöhön, jolla pyritään sitomaan nuoria lajin pariin.

– Sulkapalloon on helppo lähteä mukaan. Tässä on matala kynnys, puheenjohtaja toteaa.

Siteitä Lestijokilaaksoon on koko kolmikolla.Jaakko Mäki-Petäjä on syntynyt Tampereella. Mies on tehnyt merkittävää uraa liike-elämässä. Hän on yrittäjä ja ollut välillä ulkomailla kahdeksan vuotta.

– Kun palasin Helsinkiin, piti löytää sopivaa treeniä. Sulkapallo tuntui hyvältä.

Nyt mies on kärkipaikalla viemässä sulkapalloa eteenpäin.

Mikko Luhtaniemi asuu Heidi Tuikan kanssa Oulussa. Luhtaniemi on myös vahva yrittäjä.

Hän oli vuonna 1985 perustamassa Ouluun Tervasulka-sulkapalloseuraa, jonka riveihin mies palasi runsaan viiden vuoden ulkomaan reissunsa jälkeen. Mikolla ja Heidillä on oma tärkeä kohde Lestijärven Syrinkylässä, Riitta ja Esko Tuikka.

Tuloksia:

Pääsarja: Loppuottelu Tommi Saksa/Jori Simola–Sami Järvinen/Juuso Kuoppala 21–11, 21–15.

Välierät: Järvinen/Kuoppala–Toni Kemppinen/Miikka Väisänen 21–17, 18–21, 21–13, Saksa/Simola–Mikko Luhtaniemi/Julius von Pfäfer 22–20, 21–15.

B-sarja: Loppuottelu: Mika Oikarinen/Harri Tegelberg–Eerika Laakso/Janne Laakso 21–18, 21–14.

Välierät: Oikarinen/Tegelberg–Oskari Laiho/Jussi Marttinen 21–16, 21–18, Laakso/Laakso–Harri Brunman/Niina Seppälä 21–19, 13–21, 21–12.