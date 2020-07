Toholampilaisen Aalto Haitekin Aaltosillat käytössä Kajaanissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammilla toimivan Aalto Haitekin kaarisillat ovat lisänneet Kajaaninjoen rantapuistossa sijaitsevan maisemareitin suosiota. Jokirannan kehittämissuunnitelmassa lisättiin puistoon pääsymahdollisuus Karttu- ja Limppu-saarille, ja valinta osui Aaltosiltaan.

–Paikasta on tullut heti suosittu, mikä on paras kiitos näin toteuttajapuolen näkökulmasta. Myös sillat ovat saaneet kiitosta ulkonäöstään. Lisäksi siltoihin valittiin tervateema, jonka on ajateltu sopivan alueen ja Kajaaninjoen historiaan. Kajaaninjoki on aikanaan ollut merkittävä tervansoutureitti Ouluun, Kajaanin kaupungin toimistoinsinööri Anu Elfving kertoo.

Elfvingin mukaan rakenteen mittasuhteet ja siltojen soveltuminen maisemaan painoivat vaakakupissa Aalto Haitekin puolesta.

– Lisäksi arvostamme kotimaista työtä ja tuotantoa sekä ympäristöystävällisyyttä, Elfving sanoo.

Aaltosilta on mukana myös puun käytöstä kertovassa tiedekeskus Heurekan näyttelyssä. SuperPUU -näyttely avautui Heurekassa kesäkuussa 2020 ja on auki yli vuoden, tammikuuhun 2022.