Vertaistukea kipupotilaille – Taistelua kipujen kanssa -kirjan potilaskertomukset kuvaavat kipuja ja niistä selviämistä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuslainen Päiviö Vertanen sai reilut 30 vuotta sitten avun kipuihinsa kalevalaisesta jäsenkorjauksesta. Siitä kiinnostus kalevalaiseen jäsenkorjaukseen lähti, ja nyt yli 30 vuoden kokemuksen pohjalta Vertanen on toimittanut Taistelua kipujen kanssa -kirjan, joka julkaistiin 12.6.2020. Vertanen on työstänyt kirjaa useamman vuoden, mutta kevään aikana materiaali on kasattu kirjaksi.

- Materiaalin kasaaminen kirjaksi on ollut reilun neljän kuukauden intensiivinen prosessi, Vertanen kertoo.

Kirjassa kerrotaan kipupotilaiden kuvauksia heidän taisteluistaan kipujen kanssa. Materiaali on kerätty kalevalaisten jäsenkorjaajien asiakkaiden kautta, jotka ovat lähettäneet Vertaselle sähköpostissa hoitokokemuksiaan. Myös Järviradion Kalevalainen jäsenkorjaus -ohjelmasarjan kautta Vertanen sai kertomuksia. Kipukuvauksia on teoksessa yli 150, ja niistä selviää, kuinka potilaat ovat saaneet avun arjesta selviämiseen. Kirjan yhtenä tarkoituksena on antaa vertaistukea.

Kipupotilaiden kertomukset, joissa on taustalla jopa 20 vuoden hoitokierre, avaavat keholukutaidon merkitystä hoidoissa.

- Jokainen ihminen on viime kädessä oman kehonsa paras asiantuntija, joten hänen näkemyksiään tulee kunnioittaa. Hoidoissa täytyy osata lukea kehoa eritellysti ja kokonaisuutena. Käypä hoidossa keskitytään liikaa vain kipukohdan tarkasteluun, Vertanen sanoo.

Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa käytetään apuna lihasten ja nivelten luonnollisia liikeratoja, ja parannetaan aineenvaihduntaa. Taistelua kipujen kanssa -kirja pyrkii tuomaan esiin kalevalaisen jäsenkorjaushoidon tarpeen terveydenhoidossa tuki- ja liikuntaelinpotilaiden hoitamisessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

- Haluamme tietoisuutta päättäjille. Lääkäreiden koulutukseen pitäisi lisätä kehonlukutaidon opetusta, jotta he voisivat ohjata potilaitaan ajoissa kalevalaiseen jäsenkorjaushoitoon ja sen jälkeen fysioterapiaan, Vertanen sanoo.

Kirjan mukaan myös psyykkinen terveys potilailla säilyisi.

- Hoitokokemuksista näkee, että kun keho toimii normaalisti, päästään eroon turhaan syntyneistä masennusdiagnooseista, Vertanen jatkaa.

Kirjassaan Vertanen korostaa potilaiden kuuntelemista.

- Tässä yhtälössä hyötyvät kaikki. Potilas paranee, lääkärit ja hoitajat saavat tuloksia aikaan ja yhteiskunta sekä vakuutusyhtiöt säästävät, Vertanen toteaa.

Hän kertoo, että olisi tärkeää päästä puuttumaan mahdollisimman aikaisin myös lasten ja nuorten ongelmiin.

- Jos nuoria ei hoideta ajoissa, niin virheasennoista kehittyy myöhemmin sairauksia, Vertanen sanoo.

Vertaselle kalevalainen jäsenkorjaus on lähellä sydäntä.

- Hoidoilla ei voi rikastua. Lämpimän asiakaspalautteen kautta saa kuitenkin voimaa, jota ei voi rahassa mitata. Itse olen asian kokenut näin, Vertanen kertoo.

Hän sanoo nähneensä paljon liikuttavia tarinoita, kuinka hoitokierteessä olleet ihmiset ovat saaneet apua.

- Siksi toivoisinkin, että media lähtisi keskusteluun avoimesti mukaan. Itse olisin mahdollisesti pyörätuolissa, jos en tätä hoitoa olisi löytänyt, selkänsä loukannut Vertanen toteaa.