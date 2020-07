Paluuta Torvenkylälle ei kuvata Torvenkylällä – Häräntappoaseesta tehdään parhaillaan uutta TV-sarjaversiota

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Anna-Leena Härkösen klassikkokirjasta Häräntappoase kuvataan tänä kesänä uutta versiota. Elisa Viihteen alkuperäissarja tuo 1984 julkaistun maalaisympäristöön sijoittuvan teoksen 2020-luvulle. Nuorten näyttelijöiden tähdittämän sarjan kuvaukset alkavat heinäkuussa 2020, ja sarja saa ensi-iltansa Elisa Viihde Aitiossa keväällä 2021.

Anna-Leena Härkösen 17-vuotiaana kirjoittamasta esikoisteoksesta on valmisteilla nykyaikaan sijoittuva kahdeksanosainen Elisa Viihteen alkuperäissarja. Se kuvataan pääasiassa Tampereen seudulla, kuten myös aikaisempi, 1990-luvulla nähty sarjaversio.

Härkösen kirjaa innoittivat Oulun seudulta kotoisin olevan nuoren kirjailijan kokemukset kesänvietosta Rautiossa. Romaanin tapahtumat hän sijoitti kuitenkin Himangan Torvenkylälle. Paikallisuuden tuntua sarjaan luodaan pienillä elementeillä – rekvisiitaksi on pyydetty muun muassa Lestijoki-lehtiä.

Himangalla Häräntappoaseen pohjalta toteutettiin viisi vuotta sitten tanssiteatteriteos, jonka ensi-ilta oli juuri Torvenkylän koululla.

Uuden Häräntappoase-sarjan ovat käsikirjoittaneet Oskari Sipola ja Oona Haapaniemi. Sen ohjaa aiemmin mainoksia, lyhytelokuvia ja musiikkivideoita ohjannut Petra Lumioksa.

Idea Häräntappoaseen uudesta tulkinnasta syntyi Oskari Sipolan vuosina 2018–2019 esitetyn HasBeen-nuortensarjan ilmestyttyä. Häräntappoase-romaanin julkaisuvuonna syntynyt Sipola innostui ideasta ja totesi, että kirjan teemat ovat ikuisia, mutta näyttäytyvät 2020-luvulla hieman eri valossa kuin muutamaa vuosikymmentä aiemmin.

Sarjan tähtinä nähdään 16–19-vuotiaita näyttelijöitä, jotka valittiin mukaan lähes kahdensadan hakijan joukosta. Häräntappoase-sarjan nuoret ovat Rebekka Baer, Elsa Brotherus, Carola Hakola, Ofelia Hanttu, Romeo Lahti, Noa Lange, Sulo Laukkanen ja Tuure Taskinen.

– Uusi tulkinta Anna-Leena Härkösen klassikkoteoksesta tuo tutun tarinan nykyhetkeen ja tarkastelee sen teemoja z-sukupolven linssin kautta. Tyhjenevä maaseutu ja langattomien verkkojen yhdistämä maailma tarjoavat taustakankaan kysymyksille itsenäisyydestä, kasvamisesta, rakkaudesta, seksistä ja sukupuolista, jotka kaikki kohtaavat murrosiän kurimuksissa, konseptin kehittäjä, käsikirjoittaja ja tuottaja Oskari Sipola kommentoi.

Anna-Leena Härköseen oltiin yhteydessä heti kun uuden sarjan konsepti alkoi olla selvillä. J. H. Erkon palkinnon vuoden 1984 parhaasta esikoiskirjasta saanut kirjailija hämmästyi.

– Yllätyin kuullessani, että esikoisromaanistani suunnitellaan sarjaa. Kirjan ilmestymisestä on yli 30 vuotta, ja siitä oli tehty tv-sarja jo 90-luvulla. Alkuun epäröin, mutta kun minut on pienin askelin totutettu muutoksiin, olen innoissani. Häräntappoaseesta on mahdollista tehdä uusi, raikas versio, jossa perusasetelma on kuitenkin sama kuin alkuperäisteoksessa: kahden nuoren ihmisen rakkaus ja itsensä etsiminen tässä maailmassa, Anna-Leena Härkönen sanoo.

Sarjan Elisa Viihteelle tuottaa Welhofilmi yhteistyössä tuotantoyhtiö Legendan ja Film Tampereen kanssa.