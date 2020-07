Sulkapallo tuo kärkinimiä Toholammille – Teppo Seppälä: ”Yksi kesän suurimmista tapahtumista”

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lauantaina 18. heinäkuuta pelataan Toholammilla jo kolmatta kertaa Teppo Seppälän organisoima Teddys Summergames-sulkapalloturnaus. Nyt se kerää peräti kuutisenkymmentä pelaajaa ympäri Suomea. Teppo Seppälä heittääkin, että voidaan sanoa, että kyseessä on yksi tämän kesän suurimmista Toholammilla järjestettävistä tapahtumista.

– Turnaus on kasvanut pikku hiljaa. Ensimmäisellä kerralla mukana oli 10 paria ja viime vuonna 11. Tällä kertaa otamme maksimissaan 32 paria mukaan, Seppälä kertoo.

Hän sanoo, että Marko Marsela heitti idean kesäturnauksesta.

– Eihän siinä muuta ollut kuin ryhtyi toteuttamaan ideaa, Teppo Seppälä tuumaa, mutta myöntää, että töitä turnauksen eteen on tehty paljon.

Lauantaina kuudenkymmenen pelaajan joukossa on paljon huippunimiä. Tunnetuin nimi on Eetu Heino, joka on kuulunut pitkään maajoukkueeseen.

– Hän on Suomen rankingissa tällä hetkellä valioluokan kakkosena. Heinon parina pelaa naisten valioluokan pelaajiin lukeutuva Sara Tuomala, Seppälä kertoo.

Myös Jyri Aalto on ilmoittautuneiden joukossa. Hän on pelannut pitkään edustustasolla ja ollut mukana Suomen maajoukkueessa. Aalto toimii nykyisin myös valmennustehtävissä.

Urheiluhallilla toteutettava nelinpeliturnaus pelataan kahdessa eri sarjassa. Pääsarjassa pelaavat valio- ja A-luokan pelaajat. B-sarjaa pelaavat puolestaan B- ja C-luokan pelaajat.