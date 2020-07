Torstaina nimipäiväänsä viettävä Reino Salonen on huilua soittava paimenpoika

Kun Reino oppi ajamaan yksipyöräisellä, häntä alkoi kyllästyttämään harrastus. Niinpä hän osti kaveriltaan temppupyörän, joka tuo uutta haastetta harrastukseen. Nyt perhe on lähdössä Karstulaan mökille lomailemaan.

- Reino on reipas, ja hän kaipaa kokoajan uusia haasteita, Reinon äiti lisää.

Millainen Reino on luonteeltaan?

- On, ollaan mun kalastamaa ahventa syötykin, Reino sanoo.

Hän kertoo, että lapset ovat apuna vuorotellen. Kesällä Reino on ajanut yksipyöräisellä, uinut helteillä sekä kalastanut. Onko tullut kalaa?

Reinon äiti työskentelee maatilalla, missä myös Reino on usein apuna.

- Parasta on liikuntatunnilla, kun ollaan kaupunkisotaa, hän sanoo.

Toholampilainen Reino on soittanut kaksi vuotta huilua Keski-Pohjanmaan Konservatoriolla. Hän myös pelaa jalkapalloa joukkueensa kanssa viikonloppuisin järjestettävissä turnauksissa. Viidennen luokan syksyllä aloittava Reino kertoo, että liikunta on hänen lempiaineensa koulussa.

Reino Veikko Jalmari on 11-vuotiaan Reino Salosen koko nimi. Nimet Veikko ja Jalmari tulevat molemmat suoraan suvusta.

- Olen aina tykännyt vanhemmista nimistä, varsinkin Reino-nimestä. Reinon pappa on Eino, niin nimi on samantyylinen, mutta kuitenkin eri, Reinon äiti Kreeta-Johanna Salonen kertoo.

info

Reino

Reino on suomalainen miehen etunimi, joka on muunnos nimestä Reinhold, joka tulee muinaissaksalaisesta nimestä Reginhold. Reino-nimen ulkomaisia vastineita ovat muun muassa skotlantilaisperäinen Ronald, ranskalainen Renaud ja skandinaavinen Ragnvald. Suomen almanakkaan nimi tuli vuonna 1908, ja se kuului suosikkinimiin 1910-1940-luvuilla. Viime aikoina nimen suosio on taas kasvanut.

Lähde: Nimikirja.fi