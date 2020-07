Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Himangalle on valmistunut tänä keväänä kolme uutta laavua, jotka Himangan Urheilijoiden seura-aktiivit ovat rakentaneet kokonaan talkoovoimin. Aluksi urheiluseuran suunnitelmissa oli rakentaa vain yksi laavu Ketterän kierroksen ulkoilureitille, mutta loppujen lopuksi laavuja tehtiinkin kolme.

Laavut ovat Pernun hiihtomajalla, Himangan urheiluhallilla ja Ketterän kierroksen ulkoilureitin varrella Pörkkiönkankaan kalliolla. Ketterän kierros on Himangan urheiluhallilta lähtevä kahdentoista kilometrin mittainen ulkoilureitti, joka soveltuu muun muassa maastopyöräilyyn. Pernun hiihtomajan yhteydessä on ampumahiihtorata sekä latu- ja ulkoilureitistö.

– Pojilla oli virta päällä, ei niitä mikään pidätellyt, kun ne alko heti hommiin! Himangan Urheilijoiden puheenjohtaja Sirkka Joensuu nauraa.

Laavun rakentamisesta kaksitoista kilometria pitkälle Ketterän kierrokselle oli puhuttu jo silloin, kun ulkoilureittiä kaksi vuotta sitten vasta kunnostettiin käyttöönottoa varten.

– Oli se jo silloin aikoinaan ajatuksena, että jos sinne laavun saisi, niin voisivat vaikka partiolaiset mennä sinne yöpymään, Jarkko Mäkelä kertoo.

Hän vastasi yhdessä Miikka Ketosen kanssa Ketterän kierroksen kunnostamisesta nykyiseen ulkoilukäyttöön.

Suunnitelmaa laavun hankkimisesta alettiin edistää viime vuoden puolella. Himangan Urheilijat sai niin hyvän tarjouksen, että siitä oli mahdotonta kieltäytyä: seura sai ostaa hirsiä kolmen laavun rakentamiseen riittävän määrän yhden laavun hirsien hinnalla. Laavuja päätettiin onnenpotkun seurauksena rakentaa yhden sijaan kolme.

Seuran talkooporukka ottivat laavunrakennusprojektin innolla vastaan. Timo Ojatalo teki laavuista piirustukset samana iltana, kun niiden rakentamisesta päätettiin.

– Sitten hän piti meille käytännön hirsityökurssin. Jos silloin ei oppinut, niin ei sitten koskaan, seuran jäsen ja talkoolainen Teuvo Iso-Oja vakuuttaa.

Laavut rakennettiin peräkkäisinä päivinä Himangan urheiluhallin pihassa. Talkoolaiset kertovat, että laavuja rakennettiin yksi päivässä, ja että niiden katot, päädyt ja penkit tehtiin erikseen. Ketterän kierroksen laavu siirrettiin osina paikalle ja kasattiin siellä uudestaan. Pernun laavu taas siirrettiin paikalleen Pernuun kokonaisena traktorin kyydissä ja kurottajan avulla.

– Täällä voidaan nyt järjestää vaikka kilpailujen jälkeen mehutarjoilu, kun laavu on niin lähellä maalia, Himangan Urheilijoiden ampumahiihtojaoston puheenjohtaja Olavi Pernu toteaa Pernun hiihtomajalla.

Jokaisella laavulla on myös sementtirengas, jonne voi tehdä nuotion. Metsäpalovaroituksen aikaan tulta ei saa tehdä.

Talkoolaisilla on ollut keskenään ilmeisen hauskaa. Himangan urheiluhallin pihassa olevaa laavua he ovat alkaneet kutsua jo ”turinapaikaksi”.

– Joudumme tulemaan tähän iltaisin istuskelemaan, Esa Ranta-Tilus nauraa.

Haapapuusta tehdyt penkit saatiin urheiluhallin laavulle lahjoituksena. Talkoolaisilla on suunnitteilla juhlat laavujen käyttöönoton kunniaksi.

– Avajaiset ovat suunnitteilla, jonkinlaiset peijaiset pidetään. Seurassa on paljon karaokeharrastajia. Olemme miettineet, että pitäisimme täällä karaokeillan, laittaisimme musiikkia soimaan ajanottokeskuksen äänentoistosta ja paistaisimme makkaraa, Sirkka kertoo.

Seuralaiset pohdiskelevat vielä laavuille nimiä ja mahdollinen nimikilpailu on myös työn alla. Pernussa olevan laavun nimeksi Sirkka ehdottaa Toivontupaa Toivo Pernun mukaan.

Laavuprojekti on valmis, mutta Himangan urheiluhallin remontti on vielä kesken. Halli on rakennettu vuonna 1975, sekin talkoovoimin. Halli on urheiluseuran omistuksessa. Remontti valmistuu näillä näkymin syyskuun alkuun mennessä.