Työttömyyttä ja sydänsuruja – Arto Ojakankaan Haketta hiusrajassa -uutuusromaanissa kuvataan sahan lopettamista ja nuoren Aapon identiteettikriisiä

Tänään julkaistaan eskolalaisen Arto Ojakankaan Haketta hiusrajassa -uutuusromaani, joka sijoittuu 1970-1980-lukujen taitteeseen. Sahan lopettamispäätös on tehty ja eletään sahan viimeistä kesää. Mitä tapahtuu sahan työntekijöille? Entä kirjoittamista harrastavalle nuorelle Aapolle, jonka rakkaus tekee kuolemaa, vaikka koko elämä olisi edessä? Ojakangas antaa yhteisön jäsenten kertoa omat tarinansa, sanoittaa kohtalonsa.

Ojakangas muistetaan näytelmistään ja 1900-luvun alkuun sijoittuvasta Pikkurata-romaanitrilogiastaan. Uusimassa romaanissa siirrytään siis lähemmäksi nykyaikaa.

- Trilogia on puhtaasti historiallinen, mutta uusi romaani on aikaa, jonka olen elänyt ja kokenut. Sillä tavalla se on henkilökohtaisempi, Ojakangas kertoo.

Teoksen kirjoitusprosessi on ollut erilainen kuin aikaisempien kirjojen: Ojakangas on kirjoittanut trilogiansa kirjat nopeasti, mutta nyt kirjan valmistuminen kesti pidemmän ajan. Hän kuvailee prosessia pidemmäksi, mutta paineettomammaksi.

- Nyt kirjoittaminen ei ollut niin tavoitteellista. En aluksi edes ajatellut, että tästä tulisi kirja. Välillä oli kuukausia, etten tehnyt kirjaa ollenkaan, Ojakangas kertoo.

Eskopuulla töissä ollut Ojakangas kertoo, että romaanin saha muistuttaa Eskopuun sahaa, vaikka ei olekaan sama saha. Jo ollessaan sahalla töissä hän ajatteli kirjoittavansa miljööstä kirjan.

- Se säästää suurelta pohjatyöltä, kun tuntee entuudestaan kirjan miljöön, Ojakangas sanoo.

Kirjallaan hän haluaa kuvata suhtautumista työn loppumiseen:

- Useat kirjan henkilöistä ovat kouluttautumattomia, jotka jäävät työn loputtua tyhjän päälle.

Ojakangas uskoo, että romaanin kirjoitteleva Aapo nähdään kirjailijana itsenään.

- Sitä se ei kuitenkaan ole. Henkilöt ovat puhtaasti fiktiivisiä, Ojakangas vakuuttaa.

Onko Aapolla identiteettikriisi?

- Nuorilla miehillä on aina identiteettikriisi, Ojakangas naurahtaa.

Kirjan tekemisessä on Ojakankaan mukaan antoisinta taustojen ja historian tutkiminen ja tuominen esiin, mutta haasteitakin kirjan teossa tulee vastaan.

- Tämän teoksen kohdalla vaikeinta oli kokonaisuuden yhteenrakentaminen, hän kertoo.

Verrattuna Pikkurata-trilogian usein vaihtuviin kertojiin, Haketta hiusrajassa -romaanissa kertoja on koko luvun kerrallaan sama.

- Jossain vaiheessa oli houkutus kertoa kaikki Aapon näkökulmasta, mutta lopputuloksena muotoutui useita kertojia, Ojakangas paljastaa.