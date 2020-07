Torstain nimipäiväsankari Jade Myllymäen harrastukset vaativat rohkeutta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toisen luokan syksyllä aloittava Jade Myllymäki perheineen on kesäloman vietossa Toholammilla. Hyvinkäällä asuvalla Jadella on sukujuuria paljon Toholammilla, sillä Jaden mummola on siellä sekä seitsemän serkkua. Perhe käy Toholammilla 4-6 kertaa vuodessa.

- Toholammilla on parasta, kun näkee serkkuja. On kivaa mennä serkuille yöksi ja myös mummulle ja papalle, Jade kertoo.

Hän sanoo, että papan hepat on käyty katsomassa sekä uitu ja saunottu ulkosaunassa.

Miten Jadesta tuli Jade? Jaden isä Esa-Matti Myllymäki kertoo, että nimi on tullut Hongkongin matkalta.

- Kun Jade oli vielä mahassa, olimme Jaden äidin kanssa Hongkongissa, ja siellä oli paljon Jade-nimisiä juttuja. Siitä tuli idea Jade-nimestä, Esa-Matti kertoo.

Jadesta käytetään myös lempinimeä Jatsukka.

Jade harrastaa sirkusta: ilma-akrobatiaa ja yksipyöräilyä. Syksyllä treenit jatkuvat taas kahdesti viikossa. Kotona Jade harjoittelee yksipyöräisellä ajoa sekä temppuilee renkaissa.

- Kotona renkaat on vaan liian matalalla, Jade sanoo.

- Ei kattokorkeus riitä talossa enää sirkustemppuilijalle, isä nauraa.

Jade on pieni hurjapää, sillä hurjien sirkustemppujen lisäksi hän on lumilautaillut kahden ja puolen vuoden ikäisestä asti. He ovat käyneet laskettelemassa muun muassa Ylläksellä ja Vuokatissa perheen kanssa. Eikö tuollaiset harrastukset pelota?

- Ei, hurjat jutut on kivoja. Joskus kuitenkin vähän pelottaa, Jade sanoo hymyillen.

Kun Jade harjoittelee, hän on sisukas ja päättäväinen. Periksi ei anneta. Isän mukaan Jade ei kuitenkaan ole villi tapaus, vaan rauhallinen ja kiltti.

Keväällä Jade on ollut paljon pihalla: pyöräillyt, uinut ja käynyt leikkipuistoissa. Jade kertoo, että kevään etäopiskelu oli välillä kivaa ja välillä vaikeaa. Hän odottaa jo innolla syksyä, kun pääsee takaisin kouluun.

- On tosi kivaa, kun pääsee taas kouluun ja voi olla välitunnilla kavereitten kans, Jade sanoo.