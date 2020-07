Kaisa Suomalan pääkirjoitus: Nauti kulttuurikuumeeseen lähielämyksiä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin ensimmäisessä torisoitossa kesäkuussa oli tunnelma kohdallaan: penkit (toki turvallisen harvaan asetetut) olivat täynnä ja iloinen yleisö kiitti esiintyjiä aplodeilla. Ilmassa oli selvästi patoutunutta yhteisten elämysten janoa.

Yhteiskunta avautuu, kuten keväällä ennakoitiin, hallitun varovaisin askelin. Yksi merkki tästä on pienten yleisötapahtumien paluu. Baarit ilmoittelevat taas bändeistä, keikoista ja tanssi-illoista. Kylissä kokoonnutaan karaoken, yhteislaulujen tai molempien äärelle. Ulkoilma tarjoaa tapahtumille puitteet, joissa turvavälien noudattaminen on helppoa.

Lievennysten jälkeen kotimaisten palloilusarjojen ei tarvitse pelata tyhjille katsomoille kuten järjettömiin kupla-playoffeihin pakotettujen NHL-joukkueiden. Näissä oloissa kannattaa ehdottomasti suosia eläviä lähikatsomoita ja pistää kanavapaketit katkolle.

Pitkän valmisteluajan vaativat, isot yleisötapahtumat oli pakko paketoida tältä kesältä jo hyvissä ajoin, sillä keväällä ei vielä ollut mitään mahdollisuutta tietää, että jo heinäkuussa ohjeet voisivat olla lievempiä. Tässä vaiheessa on turha olla jälkiviisas ja sanoa, että olisihan sinne kesäteatteriin saatu katsomot osastoitua ja milloinkas sinne yli viittäsataa ihmistä tulisikaan. Näytelmien harjoitteluvaihe olisi osunut kaikkein tiukimpien karanteenisuositusten aikaan keväälle, mikä olisi joka tapauksessa tehnyt esityksen valmistelusta jollei mahdotonta, ainakin tilanteen epävarmuuteen nähden aivan liian hankalaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Varovaisuudella on Suomen tartuntatilanne pidetty kurissa. Siksi samaa tarkkuutta kannattaa jatkaa. Vastuutonta järjen köyhyyttä olisi nyt lähteä vaikkapa risteilylle vain koska voi ja huvittaa. Jos et tervettä maalaisjärkeä usko, usko tiedettä ja tilastoja: mitä enemmän johonkin suljettuun ympäristöön kokoontuu eri suunnilta tulevia ihmisiä, sitä suurempi mahdollisuus on, että siellä altistuu ei-toivotuille tuliaisille.

Vaikka kotimaisemat kävisivät kyllästyttämään, parempi niistä on terveenä nauttia. Haetaan irtiotot arjesta poikkeusvuonna 2020 mieluummin lähielämysten kautta.