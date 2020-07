Sivullisen pakina marjastuksesta: Saappaat jalkaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kyllä, nyt on se aika, viimeistään nyt ja pitkin lähitulevaisuutta. Saappaat tarvitaan siksi, etteivät kaikenlaiset öttiäiset ja kookkaammat maan matoset tarraa kinttulihoihin. Muukin ruppi kannattaa verhota kohtuullisen hyvin säästä ja lämpöasteista riippumatta. Lentäviäkin tihulaisairueita saattaa olla vastassa.

Ei, ei noissa tamineissa kannata pirtin penkillä istuskella. Suunta on otettava metsään ja mansikkapelloille. Ei sovi myöskään unohtaa meheviä puutarhavattusia, joista joskus saattaa joutua kilpailemaan vikkelien toukkaeläinten kanssa. Puutarhan pensaat ovat sitten ihan oma lukunsa.

Mutta nyt on siis mentävä metsään. Tämä kesä ja tuleva syksy voisivat olla niitä, jolloin kukaan ei jää paitsi metsän antimista.Turha niitä on eläimille säästellä. Näinhän joku saattaisi laiskuuttaan selittää. Tähän kohtaan nöyrä anteeksipyyntö heille, joilta metsikköön pääsyy on evätty muista syistä. Laiskuus ei aina ole se syy.

Siksipä onkin korkea aika laittaa kyläkunnilla voimat yhteen ja järjestää kulkuneuvottomille kyydit marjapaikkojen viereen, huolehtia huonommista ja jakaa saaliinsa, varsinkin se oman tarpeen yli menevä. Virkeäkinttuisemmat menkööt louhikkoihin ja mäkirinteisiin, huonompijalkaiset ja muuten heiveröisemmillä voimavaroilla varustetut tasaisemille maille, ja joku huolehtimaan heistä.

Myös nuoriso ja lapsukaiset pitäisi houkutella poimureineen ja eväineen metsään. Kaikki yhdessä ja kaikille. Mikä kyläkunta ehtii ensimmäisenä järjestää kaikkien yhteisiä poimintatalkoita? Nousen tekemään aaltoja, jahka kuulen.

Ai ai, on tässä tietysti yksi ongelma, sepähän ihmisen iänikuinen kateus. On niin tuoreessa muistissa aikain takaa tilanteita, joissa kyselin paikkakuntaa tuntemattomana marjapaikkojen perään. Vastaus oli ilkikurinen huiskaisu kädellä epämääräiseen ilmansuuntaan "tuolla niitä on". Minähän olisin tietysti rohmunnut kaikki marjat jättämättä yhdellekään lajitoverille edes maistiaisia. Muutama lempeämielisempi ihminen kyllä osui kohdalle. Joku vei jopa marikon viereen.

Nyt on aika unohtaa kateus ja laiskuus. Tämä vuosi on ollut muutenkin erilainen, joten tehdään siitä marjasadonkin suhteen uudenlainen. On kohtuutonta, että lähes ilmainen, puhdas ja rupille hyvää tekevä eväs maatuu metsiin.